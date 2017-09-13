Лукашенко: Если будет поддержка ЕБРР, Беларусь готова строить южный транспортный коридор

Александр Лукашенко рассчитывает на активную поддержку Европейским банком реконструкции и развития малого и среднего бизнеса в стране. Об этом он заявил 14 сентября на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Сума Чакрабарти. Фото: noi.md

Поддержка малого и среднего бизнеса

«Одна из просьб, которую я хочу адресовать вам, как раз в тренде Европейского банка реконструкции и развития — это поддержка малого и среднего бизнеса. Мы сейчас исключительное внимание решили уделить этому направлению развития экономики нашей страны. Предстоящая пятилетка будет направлена именно на то, чтобы раскрепостить инициативу конкретных людей, небольших коллективов, придать большую динамику способностям человека, — сказал Александр Лукашенко. — Имея в стране стабильность, безопасность и управляемость, мы бы хотели предоставить инициативным людям больше свободы в самореализации, прежде всего в производственной сфере, в сфере услуг. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку».

Белорусская сторона готова обсуждать и другие проекты, в том числе в банковской сфере. «Мы достаточно прилично продвинулись к конкретике. Вы помогаете кредитовать наши проекты через наши банки», — констатировал президент.

Южный транспортный коридор

Глава государства заметил, что Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития сотрудничают уже долгие годы. «Говорят, что диалог — это предвестник хороших, больших дел. Но в данном случае у нас диалог является не только предвестником больших дел, а их продолжением. За время работы вы инвестировали в Беларусь порядка $ 2 млрд. Это очень большие деньги. Что отрадно (я это очень высоко ценю), эти деньги работают напрямую на людей, это связано с белорусским народом. Вы инвестируете в те сферы, которые оказывают услуги нашему населению», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что Беларусь готова приступить к строительству южного транспортного коридора в конце 2018 года, если Европейский банк реконструкции и развития окажет поддержку в этом вопросе.

«В будущем году мы в основном закончим гродненскую трассу, которую вы нам помогаете строить. Если бы мы оперативнее развернулись, то к концу будущего года спокойно могли бы перебрасывать мощности на строительство южного коридора, он очень важен сейчас для Европы. Мы готовы построить дорогу дешевле, чем любая другая европейская или азиатская компания», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что белорусская инфраструктура обслуживает не столько саму страну, но и весь континент. «Так сложилось, что Беларусь стала для европейцев и азиатов наиболее привлекательной, стабильной и безопасной территорией, через которую передвигаются люди, товары, грузы, услуги. Сотни миллионов тонн только грузов. Конечно, несмотря на то, что у нас неплохая инфраструктура и она пока справляется с этими потоками, нам надо думать о том, чтобы она была на самом высочайшем европейском уровне», — убежден Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что ЕБРР уже инвестирует в развитие дорожной сети в Беларуси, и государство благодарно банку за это. Но этого, по его мнению, недостаточно. Ведутся переговоры по прокладке более широкой магистрали по югу Беларуси. «Чтобы южный поток Китая, Центральной Азии, России перехватить и направить через юг, через Гомель на Брест в Европу. Мы готовы оказать эту услугу, — обратил внимание Глава государства. — Я все это говорю для того, чтобы европейцы и вы тоже понимали, что, предоставляя нам определенную поддержку, конечно, делаете благо для нас, но это двусторонний процесс, это полезно и для Европы в том числе. Мы бы хотели, чтобы вы это учитывали, когда мы ведем переговоры по тем или иным проектам».