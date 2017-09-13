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МИД Беларуси обвинил Литву в нагнетании напряженности вокруг БелАЭС

14.09.2017 12:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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МИД Беларуси констатирует искусственное нагнетание напряженности вокруг проекта БелАЭС. Об этом заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя решение принятое правительством Литвы постановление о блокировке энергии с БелАЭС.


Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«Раньше литовская сторона заявляла, что сделает все для остановки строительства БелАЭС. После принятия плана можно констатировать, что наши литовские партнеры уверены в успешном вводе АЭС в эксплуатацию», — с иронией отметил представитель МИД.

В МИД Беларуси считают, что принятое постановление — это очередное подтверждение избранной соседним государством «отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности вокруг проекта нашей АЭС».

«Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, признанные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, чтобы всячески постараться придать стройке скандальный имидж. Кстати, я не удивлюсь, если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему белорусской АЭС, естественно с очаровательным, едва уловимым литовским акцентом», — заявил Дмитрий Мирончик.

Напомним, накануне правительство Литвы утвердило постановление по блокировке энергии с Белорусской АЭС. 

В плане есть несколько основных мер. Во-первых, после запуска БелАЭС в Литву не должна поступать белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности системы энергетики Литвы. Разработчики намерены предусмотреть, чтобы мощности Круонисской гидроэлектростанции не использовались для аккумулирования электроэнергии с БелАЭС. Кроме того, до 2025 года Литва рассчитывает синхронизировать свою энергосистему с сетями стран ЕС, не оставив возможности для попадания в сеть электроэнергии из третьих стран. 

В частности, Литва намерена договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска БелАЭС. 

TUT.BY уже анализировал перспективы блокировки Литвой электроэнергии с БелАЭС. Речь шла о том, что единственный вариант для Литвы заблокировать энергию с АЭС — полностью прекратить закупки электричества из Беларуси. При этом с 2025 года, а то и раньше, страны Балтии планируют отключиться от энергетического кольца с Россией и Беларусью, синхронизировав свою энергосистему с ЕС, тогда без специальных и дорогостоящих переходников на границе поставки будут технически невозможны. 

 
 
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"Кстати, я не удивлюсь, если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему белорусской АЭС, естественно с...

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