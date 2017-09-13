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МИД Беларуси обвинил Литву в нагнетании напряженности вокруг БелАЭС
14.09.2017 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Беларуси констатирует искусственное нагнетание напряженности вокруг проекта БелАЭС. Об этом заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя решение принятое правительством Литвы постановление о блокировке энергии с БелАЭС.
«Раньше литовская сторона заявляла, что сделает все для остановки строительства БелАЭС. После принятия плана можно констатировать, что наши литовские партнеры уверены в успешном вводе АЭС в эксплуатацию», — с иронией отметил представитель МИД.
В МИД Беларуси считают, что принятое постановление — это очередное подтверждение избранной соседним государством «отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности вокруг проекта нашей АЭС».
«Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, признанные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, чтобы всячески постараться придать стройке скандальный имидж. Кстати, я не удивлюсь, если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему белорусской АЭС, естественно с очаровательным, едва уловимым литовским акцентом», — заявил Дмитрий Мирончик.
Напомним, накануне правительство Литвы утвердило постановление по блокировке энергии с Белорусской АЭС.
В плане есть
В частности, Литва намерена договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска БелАЭС.
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