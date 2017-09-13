На каких условиях Россия дает Беларуси $700 млн?

Соглашение о предоставлении кредита Беларуси в 700 миллионов долларов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

Из документа следует, что российское правительство предоставляет правительству Беларуси $700 млн США. Срок погашения данного кредита – 10 лет, определена также ставка – это ставка LIBOR для шестимесячных депозитов + 1,45 % (на Лондонском межбанковском рынке).

На правовом портале сказано также, что деньги будут перечислены в российских рублях на счет белорусского Минфина по курсу, установленному в день подписания документа. Это должно произойти не позднее 15 дней со дня вступления соглашения в силу. Средства выдаются для того, чтобы Беларусь погасила долг перед РФ.

Начало погашения кредита определено 15-м апреля 2018 года и осуществляется два раза в год вплоть до полной выплаты. Если платежи не будут переводиться вовремя, белоруской стороне придется платить проценты по ставке х1,5.