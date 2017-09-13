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На каких условиях Россия дает Беларуси $700 млн?

14.09.2017 11:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Соглашение о предоставлении кредита Беларуси в 700 миллионов долларов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

Из документа следует, что российское правительство предоставляет правительству Беларуси $700 млн США. Срок погашения данного кредита – 10 лет, определена также ставка – это ставка LIBOR для шестимесячных депозитов + 1,45 % (на Лондонском межбанковском рынке).

На правовом портале сказано также, что деньги будут перечислены в российских рублях на счет белорусского Минфина по курсу, установленному в день подписания документа. Это должно произойти не позднее 15 дней со дня вступления соглашения в силу. Средства выдаются для того, чтобы Беларусь погасила долг перед РФ.

Начало погашения кредита определено 15-м апреля 2018 года и осуществляется два раза в год вплоть до полной выплаты. Если платежи не будут переводиться вовремя, белоруской стороне придется платить проценты по ставке х1,5.

Напомним, 22 августа российским правительством было одобрено выделение Беларуси кредита в 700 млн долларов для того, чтобы наша страна могла рассчитаться с Россией по старым долгам. Информация об этом была опубликована в этот день на российском правовом портале. на российском правовом портале.

 
 
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Соглашение о предоставлении кредита Беларуси в 700 миллионов долларов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

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