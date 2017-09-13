В Витебске объявили новый тендер на покупку колеса обозрения для парка Победителей

В парке Победителей в Витебске собираются установить колесо обозрения высотой около 40 метров.





Тендер на поставку аттракциона объявило городское ЖКХ. Закупку делают в рамках берегоукрепления Западной Двины со стороны улицы Калинина.

По требованиям тендера, новое витебское «чертово колесо» должно иметь диаметр 34−38 метров и не менее 16 закрытых кабинок, а также иллюминацию. Поставщик обязан привезти и смонтировать аттракцион, а затем провести его наладку.

Финансируется закупка из местного бюджета, ориентировочная цена колеса обозрения неизвестна. К примеру, несколько лет назад итальянское колесо обозрения диаметром 30 метров с 12-ю остекленными кабинками купили в Гомеле, и это обошлось в 900 тысяч долларов.

Колесо обозрения для парка Победителей в Витебске хотели купить еще в начале 2015 года, но этот тендер отменили.