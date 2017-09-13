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Лукашенко поручил "снимать головы" за задранные цены
14.09.2017 13:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил руководителям местной вертикали власти "снимать головы" за необоснованное завышение цен в республике.
Глава государства в четверг согласовал ряд новых руководителей в регионах. Чиновникам президент поручил контролировать цены на местах.
"Вы должны видеть – пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут", – сказал Лукашенко.
Президент рекомендовал предупредить всех участников рынка, а потом, "получив информацию (о завышенных ценах – Sputnik), проверить и снять кому-то голову, если он необоснованно задирает цены".
В целом к этому вопросу надо подходить аккуратно, отметил Лукашенко.
"Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос", – приводит
По информации Белстата, в августе в Беларуси была
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Глава государства уверен, что в настоящее время никаких оснований для роста цен в стране нет.
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