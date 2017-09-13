МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил руководителям местной вертикали власти "снимать головы" за необоснованное завышение цен в республике.

Глава государства в четверг согласовал ряд новых руководителей в регионах. Чиновникам президент поручил контролировать цены на местах.

"Вы должны видеть – пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут", – сказал Лукашенко.

Президент рекомендовал предупредить всех участников рынка, а потом, "получив информацию (о завышенных ценах – Sputnik), проверить и снять кому-то голову, если он необоснованно задирает цены".

В целом к этому вопросу надо подходить аккуратно, отметил Лукашенко.

"Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос", – приводит БелТА слова Лукашенко.

По информации Белстата, в августе в Беларуси была зафиксирована дефляция – 0,8% , за восемь месяцев цены выросли на 2,5%. По данным ведомства, цены на продовольствие в августе по сравнению с июлем снизились на 1,9%, а с начала текущего года увеличились на 1,5%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,3%, с начала года – на 1,7%. Рост тарифов на услуги в августе составил 0,04%, с начала года – на 5,8%.