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Лукашенко назначил нового главу Минприроды и раскритиковал качество прогнозов от Гидромета
14.09.2017 13:37 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом глава государства заявил сегодня, назначая на должность министра Андрея Худыка, передает
«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии сесть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал президент.
«И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать», — добавил Лукашенко.
Напомним, ранее главой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды был Андрей Ковхуто. 8 июня стало известно, что он
Новым главой Минприроды стал Андрей Худык. Ранее он
Ему 58 лет. Худык — выходец с Украины, он родился в селе Островчане Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, Российскую академию государственной службы при президенте. Трудовой путь начинал на Каменец-Подольском цементном заводе.
После службы в армии работал в хозяйствах Ивьевского района. В 1999 году возглавил Браславский пищевой комбинат в Витебской области. С 2002 года — первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома, председатель Дятловского райисполкома. С 2004 года — председатель Лидского райисполкома, с 2011 года работал заместителем председателя Гродненского облисполкома, в 2014 стал мэром Гродно.
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"И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже,...
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