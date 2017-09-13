Лукашенко назначил нового главу Минприроды и раскритиковал качество прогнозов от Гидромета

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом глава государства заявил сегодня, назначая на должность министра Андрея Худыка, передает БЕЛТА .



Андрей Худык. Фото: lida.info

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии сесть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал президент.

«И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать», — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее главой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды был Андрей Ковхуто. 8 июня стало известно, что он отстранен от работы , в отношении него проводится проверка — его подозревают в служебном подлоге.

Новым главой Минприроды стал Андрей Худык. Ранее он занимал должность заместителя Управляющего делами президента.

Ему 58 лет. Худык — выходец с Украины, он родился в селе Островчане Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, Российскую академию государственной службы при президенте. Трудовой путь начинал на Каменец-Подольском цементном заводе.

После службы в армии работал в хозяйствах Ивьевского района. В 1999 году возглавил Браславский пищевой комбинат в Витебской области. С 2002 года — первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома, председатель Дятловского райисполкома. С 2004 года — председатель Лидского райисполкома, с 2011 года работал заместителем председателя Гродненского облисполкома, в 2014 стал мэром Гродно.