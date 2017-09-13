Шушкевич рассказал, как Лукашенко стал президентом и ждать ли российские войска в Беларуси

В первый раз Александр Лукашенко победил честно, но «будь у нас справедливые выборы, его бы давно и в помине не было». Такое заявление в интервью телеканалу «112 Украина» сделал первый руководитель независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси рассказал, что наша страна получила от распада СССР, как он уступил кресло первого лица государства, нужна ли Путину Беларусь, а Лукашенко — Россия.

TUT.BY выбрал главные цитаты.

Кто развалил СССР, и зачем это было Беларуси

Я не знаю, кому первому она (идея развалить СССР. — TUT.BY) в голову пришла, но огласил ее первым Геннадий Эдуардович Бурбулис. Он сказал замечательную фразу: «Не согласитесь ли вы поставить свою подпись под таким предложением: «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование?».

Услышав ее, я первый даже не закричал, а заорал: «Я подпишу!» — так мне понравилось. И очень быстро остальные то же самое сделали.

Для меня главное достижение Беловежского соглашения — что Россия признала независимость Беларуси и Украины. Скажем прямо: мы были колониями России, по большому счету. А здесь уже подпись Ельцина, ратификация.

Я горжусь этим: некоторые за всю свою большую политическую жизнь ничего похожего не сделали! А я — не прошло и 100 дней, как стал первым лицом в Беларуси, а уже, во-первых, успел символику белорусскую возродить, а во-вторых, подписать Беловежское соглашение и заявить о том, что мы выводим ядерное оружие.



Подписание Беловежский соглашений. Фото: Юрий Иванов для TUT.BY

Как Александр Лукашенко впервые получил власть

Я власти Лукашенко не отдавал, тот, кто так считает, глубоко ошибается. Его избрали белорусы, причем в первый раз — честным образом. Я просто не мог быть популистом такого уровня, потому что потерял бы своих друзей. Ну не обещал я людям того, что нереализуемо, а Лукашенко делал это запросто: он человек без понятий. И, честно говоря, в политике малограмотный.

Будь в Беларуси справедливые выборы, его бы давно и в помине не было, а справедливых выборов нет, потому что Россия и ее сателлиты, например Армения, признают наши выборы справедливыми. Армения вынуждена это делать, у нее нет другого выхода, а все нормальные страны, цивилизованные, результатов этих выборов не признают. Ну, это рано или поздно кончится…

Какое состояние у первого руководителя независимой Беларуси

Миллиардером можно было стать, только если красть, нарушать закон, а я никогда, ни при каких обстоятельствах его не нарушил и очень этим горжусь. Это для меня большее богатство, чем какая-либо недвижимость. Да у меня и нет никакой, кроме маленьких гаража и дачи и сравнительно небольшой квартиры. Хотя квартиру я получил как председатель Верховного Совета, поэтому живу уже не в двухкомнатной, а в четырехкомнатной. Вот и вся моя недвижимость. Но, знаете, чему я радуюсь? Что не потерял ни одного друга! В отличие от тех, кто поступает иначе.

Я просто не умею воровать и продаваться, у меня всегда был очень хороший способ отказаться от весьма лестных предложений — поверьте, их было очень много. Я говорил: «Вы знаете, я вас не совсем понимаю». Я и сейчас не совсем понимаю тех, кто предлагал мне разные способы обогащения.





Собирается ли Россия захватывать Беларусь

Захватить — это сложно, для этого нужно придать происходящему какую-то форму, которая на захват не похожа, и суметь внушить людям, что это их великое счастье. А белорусские историки и политики, в общем-то, доказали уже, что большинство несчастий у нас именно из-за восточного соседа. Может, нам попытаются другое показать — что мы так едины, что даже воинские учения провели вместе, так может, пора и совсем слиться? Такой подход возможен, но белорусов этим уже не одурачишь.

Зачем России Крым и Донбансс

Я не мог себе представить, что новое руководство России — Ельцин и после него — будет пользоваться оружием, которого у него навалом и которое очень дешево стоит. Имею в виду жизни российских солдат. Их ведь сейчас могут толкнуть в мясорубку в любое время, как толкали Сталин и Жуков, а до них — Иван Грозный и Петр Первый. В России до сих пор не ценят человеческую жизнь, а я уважаю политиков, которые заботятся о человеке.

Я убежден, что [Крым и Донбасс] вернутся [в состав Украины], жаль только, мало кто застанет это прекрасное время… Сейчас сложно о сроках говорить, потому что достойный вариант, не унизительный для Путина, отсутствует. По крайней мере, я такого не вижу.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Стоит ли соседям Беларуси бояться учений «Запад-2017»

От России всего можно ожидать. Вот ведь вопрос: на кой черт ей понадобилось проводить учения в Беларуси, когда российские просторы, не оскверненные хорошим земледелием и пастбищами, так велики? Зачем гнать в маленькую соседнюю страну несметное количество войск?

Конечно, это демонстрация мускулов, но дальше демонстрации, думаю, дело на зайдет, потому что Запад тоже ощетинился: ах, вы так? Значит, и мы подтянем кое-какие силы! Я считаю, провокация невозможна.

Про игры Лукашенко с Западом и Востоком

Особенно легко ему маневрировать перед, простите, лопоухим Западом, потому что на Западе всегда найдешь брешь — ту точку, где плохо понимают, что у нас здесь происходит. Но любой мыльный пузырь можно раздувать, пока он не лопнет.

Я встречался со многими западными политиками. Понимаете, на верхушке — очень грамотные люди, а у тех же евродепутатов такое глубокое непонимание того, что происходит в Беларуси. Это очень плохо, когда в Европарламенте, где нужно определять политику и большинством голосов решать, как действовать, сидят люди, увы, не той квалификации, которой хотелось бы.

Поэтому Запад дурить можно, тем более с пронырливостью Лукашенко. И, кстати, с работой нашего дипломатического корпуса, потому что у нас сейчас очень образованный министр иностранных дел, который верно служит президенту и пытается заигрывать с оппозицией, с белорусами мира.

Понимаете, Лукашенко помогают маневрировать квалифицированные аналитики, его выступления быстро шлифуются, остается только то, что нужно, хотя неразумностей он произносит по-прежнему много. А Путину он будет служить, потому что опасная ведь ситуация: не захочешь служить — потеряешь власть, а коль так, придется уматывать в Россию, в Беларуси ему будет трудно оставаться.