Лукашенко намекнул главе Минприроды, что нужно искать под землей

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому министру природных ресурсов Андрею Худыку искать на территории республики залежи полезных ископаемых, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства 13 сентября провел ряд кадровых назначений, нового руководителя получило Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

"Ваша задача – разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь", – сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что прежнему руководителю министерства – Андрею Ковхуто – была поставлена аналогичная задача, которая, как полагает президент, является серьезнейшим вопросом для Беларуси.

Ранее президент неоднократно высказывал убеждение, что в республике возможно открытие более богатых по сравнению с ныне действующими месторождений нефти, а также месторождений газа. В частности, в декабре прошлого года он поручил найти нефть в Витебской области .

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