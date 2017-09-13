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Лукашенко намекнул главе Минприроды, что нужно искать под землей
14.09.2017 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому министру природных ресурсов Андрею Худыку искать на территории республики залежи полезных ископаемых, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Глава государства 13 сентября провел ряд кадровых назначений, нового руководителя получило Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
"Ваша задача – разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь", – сказал Лукашенко.
Он также напомнил, что прежнему руководителю министерства – Андрею Ковхуто – была поставлена аналогичная задача, которая, как полагает президент, является серьезнейшим вопросом для Беларуси.
Ранее президент неоднократно высказывал убеждение, что в республике возможно открытие более богатых по сравнению с ныне действующими месторождений нефти, а также месторождений газа. В частности, в декабре прошлого года он
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Президент напомнил, что прежнему руководителю министерства – Андрею Ковхуто – была поставлена аналогичная задача.
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