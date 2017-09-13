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Лукашенко намекнул главе Минприроды, что нужно искать под землей

14.09.2017 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому министру природных ресурсов Андрею Худыку искать на территории республики залежи полезных ископаемых, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко намекнул главе Минприроды, что нужно искать под землей
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Глава государства 13 сентября провел ряд кадровых назначений, нового руководителя получило Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

"Ваша задача – разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь", – сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что прежнему руководителю министерства – Андрею Ковхуто – была поставлена аналогичная задача, которая, как полагает президент, является серьезнейшим вопросом для Беларуси.

Ранее президент неоднократно высказывал убеждение, что в республике возможно открытие более богатых по сравнению с ныне действующими месторождений нефти, а также месторождений газа. В частности, в декабре прошлого года он поручил найти нефть в Витебской области.

Президент потребовал искать новые богатства в недрах Беларуси>>

 
Теги: Минск
 
 
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Президент напомнил, что прежнему руководителю министерства – Андрею Ковхуто – была поставлена аналогичная задача.

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