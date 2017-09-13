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Минобороны Беларуси опровергло переброску российской танковой армии для участия в "Запад-2017"
14.09.2017 15:13 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство обороны Беларуси опровергло заявления российского ведомства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа на территорию нашей страны для участия в учениях «Запад-2017». Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.
«Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях „Запад-2017“, уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено», — сообщил он.
Министерство обороны Беларуси проводит консультации с российскими коллегами по поводу заявления МО РФ.
Утром 14 сентября Министерство обороны России
«Военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в Подмосковье, были подняты по тревоге и прибыли на станции погрузки. Личный состав совершит марш комбинированным способом в составе колонн и железнодорожным транспортом. По прибытии в назначенный район, обслужив технику и вооружение, а также получив материальные средства и боеприпасы, подразделения совершат марш в назначенные районы и приступят к отработке вопросов боевого слаживания в составе региональной группировки войск (сил). Военнослужащим ЗВО предстоит действовать на незнакомых полигонах в условиях сложного рельефа местности», — говорится в
Напомним,
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"Все подразделения российской составляюей региональной группировки войск, участвующие в учениях "Запад-2017", уже находятся на территории Беларуси и приступили к...
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