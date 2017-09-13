Министерство обороны Беларуси опровергло заявления российского ведомства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа на территорию нашей страны для участия в учениях «Запад-2017». Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.



Скриншот видео Минобороны РФ

«Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях „Запад-2017“, уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено», — сообщил он.

Министерство обороны Беларуси проводит консультации с российскими коллегами по поводу заявления МО РФ.

Утром 14 сентября Министерство обороны России заявило , что подразделения Западного военного округа (ЗВО), привлекаемые к совместному стратегическому учению «Запад-2017», начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.

«Военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в Подмосковье, были подняты по тревоге и прибыли на станции погрузки. Личный состав совершит марш комбинированным способом в составе колонн и железнодорожным транспортом. По прибытии в назначенный район, обслужив технику и вооружение, а также получив материальные средства и боеприпасы, подразделения совершат марш в назначенные районы и приступят к отработке вопросов боевого слаживания в составе региональной группировки войск (сил). Военнослужащим ЗВО предстоит действовать на незнакомых полигонах в условиях сложного рельефа местности», — говорится в заявлении Минобороны России.



Скриншот с сайта Минобороны РФ

Напомним, учения «Запад-2017» стартовали сегодня, 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.