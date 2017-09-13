В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отечественные материалы позволили завершить строительство парка Зарядье В 2015 году началась реализация идеи президента России построить в самом центре Москвы многофункциональный парк Зарядье. Как и планировалось, объект был сдан в...

В 2015 году началась реализация идеи президента России построить в самом центре Москвы многофункциональный парк Зарядье. Как и планировалось, объект был сдан в рекордно короткие сроки, через 2 года. По словам строителей, применение отечественных материалов, в частности, специальной российской фанеры СВЕЗА Дэк 350, при возведении колонн, стен и перекрытий позволило выполнить работу быстрее и качественнее. Строительство парка Зарядье" завершилось к празднованию 870-летнего юбилея столицы. Повлиять на темпы строительства и снизить скорость проведения монолитных работ удалось, ведя параллельный демонтаж гостиницы Россия, на месте которой возводился объект. Монолитчики работали в очень непростых условиях. Строителям приходилось выполнять сложные задачи буквально на пятачке.С одной стороны, в метре от объекта, разбирали здание старой гостиницы Россия, с другой стороны рыли котлован, а с третьей располагался склад старого оборудования. В такой ситуации строителям помогла разметка на фанере, благодаря которой они не тратили дополнительное время на работы из серии отмерить, отметить и снова отмерить, что в свою очередь упростило ведение работ на таком маленьком участке. Со стороны выглядело так, будто строители собирали опалубку как на конвейере.Что положительно сказалось на скорости возведения в целом, комментирует Максим Кирсанов, менеджер группы компаний ПромСтройКонтракт. Еще одна задача, которую решала отечественная разработка, это минимизация ошибок в процессе сбора опалубки и укладки арматуры. Четкие линии разметки позволяли строителям с точностью до миллиметра выверять места разрезов на фанере и линии укладки арматуры, комментирует Ольга Милованова, менеджер по развитию продукта в сегменте Строительство группы СВЕЗА.Это не только помогло строителям, но и упростило процесс проверки надзорными органами. Как официальными инспекциями, так и правительственными делегациями. Сетка позволяла визуально определить наличие неточностей, что с высокой вероятностью предотвращало возможность совершения ошибки. Задача по получению архитектурного бетона на одном из объектов будущего комплекса, а это паркинг, также была решена за счет отечественных материалов, балочно-ригельной опалубки PSK с фанерой СВЕЗА.Поверхность СВЕЗА Дэк 350 покрыта гладкой износостойкой пленкой и обладает высокой устойчивостью к взаимодействию с бетоном, что помогло добиться эффекта гладких стен и перекрытий, а также сэкономить средства на финишной отделке. Зарядье представляет собой ландшафтный парк, площадь которого составляет 10,2 гектара. На его территории разместились четыре характерные для России климатические зоны. Тундра, степь, лес и заливные луга.www.sveza.com