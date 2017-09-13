Россия может запретить использование ветпрепаратов из ЕАЭС

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Россельхознадзор намерен запретить использование в России ветеринарных лекарственных средств, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и у которых нет подтверждения проведения доклинических исследований на необходимом уровне, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее Россельхознадзор неоднократно предъявлял претензии к Беларуси в связи с обнаружением в мясной и молочной продукции остаточных следов антибиотиков в концентрациях, многократно превышающих предельно допустимые. Из-за этого вводились временные запреты на поставки белорусской продукции, ряд белорусских предприятий ставился под усиленный контроль Россельхознадзора. В Минске не исключали, что могут обраться в данной связи в ЕЭК, так как считают, что эти действия ущемляют интересы белорусских производителей.

"Мы в ближайшее время вынуждены будем ввести запрет, мы договорились с Евразийской экономической комиссией о том, что в понедельник я проведу с ними встречу, и мы будем объявлять о запрете использования на территории РФ лекарственных средств, зарегистрированных в странах ЕАЭС, которые не могут подтвердить проведение необходимого уровня доклинических исследований, не показывают экспертные заключения", – сказал Данкверт журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

Надо вернуться к электронным рецептам

Данкверт выразил уверенность, что сейчас необходимо вернуться к практике электронной рецептурной выписки антибиотиков для использования в сельском хозяйстве. "В электронном виде все должно фиксироваться, должна быть вся прослеживаемость – кто ввез, кто выписал, кто использовал", – указал глава службы.

Данкверт добавил, что программы и обязательства по прослеживаемости движения антибиотиков должны быть зафиксированы на уровне ЕЭК.

При этом он отметил, что сейчас производители ветпрепаратов перестали регистрировать лекарства в РФ, а начали это делать в Кыргызстане, Армении, Казахстане и в меньшей степени в Беларуси. "А когда мы послали сейчас в Армению инспекцию вместе с евразийской, сказали, покажите, как вы нарегистрировали, где ваши экспертные заключения – ничего не нашли", – заключил Данкверт.

Под контроль попали еще три белорусских завода

Между тем, как сообщает в четверг пресс-служба Россельхознадзора, ведомство с 14 сентября вводит режим усиленного контроля в отношении трех белорусских предприятий в связи с выявлением нарушений требований РФ.

Так, режим усиленного контроля вводится в отношении предприятия "Чизмастер" (выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes в рыбе лососевых пород), предприятия "Бабушкина крынка" (выявлено в сухом обезжиренном молоке наличие остатков тилмикозина) и "Лидского молочно-консервного комбината" (выявлен в сухом молоке линкомицин).