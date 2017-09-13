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"Не надо жен трудоустраивать уборщицами". Президент попросил сделать посольства компактными

14.09.2017 17:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент назначил нового Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Республике Индонезия и по совместительству в Малайзии, Республике Сингапур и Республике Филиппины. Им стал Валерий Колесник, который до этого занимал должность заместителя директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД, а в 2013 году был послом в Турции. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Валерий Колесник первый слева. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент также назначил Сергея Алейника, который до недавнего времени был послом Беларуси в Великобритании, постоянным представителем Республики Беларусь при Международной морской организации по совместительству, сообщает БЕЛТА.


Сергей Алейник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При назначении Валерия Колесника послом, глава государства отметил, что Индонезия — очень перспективный регион, где к Беларуси хорошо относятся.

«В плане контроля я готов побывать там, — сказал Лукашенко. — Хотелось бы, чтобы вы с министром (Владимиром Макеем — TUT.BY) не выглядели там бледно и не ссылались, что какие-то другие министры в правительстве не выполнили договоренности президента, которые контролируются Министерством иностранных дел. У каждого есть свои задачи — и у министра, и у посла. Нужно действовать. Вернитесь к нашим договоренностям, к новым наработкам по этим странам. Тем более вы представляете страну на всем Дальнем Востоке: и в Индонезии, и в Сингапуре, и в Малайзии, и на Филиппинах».

Глава государства напомнил, что во время его визита в Индонезию и Сингапур в 2013 году стороны определили ряд направлений сотрудничества. Но, по мнению президента, все так и осталось на уровне договоренностей.

«Министр ни разу мне не доложил, что у нас есть некие проблемы с исполнением тех договоренностей, — заметил Лукашенко. — Если вы „похоронили“ договоренности на уровне президента, я представляю, что с договоренностями на уровне премьер-министра, министров. Никаких туристических поездок, главная наша задача — конкретные договоренности. Они должны реализовываться. Особенно в таких крупных государствах, как Россия, Китай, Пакистан, Индия и в том числе Индонезия. Огромнейшая страна, которая нуждается во всем. То, что мы предлагаем, им крайне необходимо».

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Индии и Индонезии хорошо развита горнорудная промышленность, белорусская сторона ранее уже заключила контракты на поставку туда самосвалов БелАЗ.

«Как можно поднять индустрию страны без автомобильного транспорта? У нас есть МАЗ, и они готовы взять наши технологии, создавать совместные предприятия и поддерживать их. Опытные образцы наших комбайнов уже в Индии себя зарекомендовали. Им надо убирать хлеба — давайте будем поставлять комбайны, совместные предприятия создавать, начиная от сборки до производства, большей локализации», — очертил круг задач президент.

«Не надо создавать посольства по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами»

Назначая посла, глава государства также предложил подумать об открытии компактных дипломатических представительств в странах региона.

«Не можем мы открыть — и не нужно — огромное посольство на Филиппинах или в Малайзии, но, если у нас есть интерес, пускай там будет посол и помощник, пускай они снимут 10−12 метров. Но уже бирка, которая висит у него на груди, что он посол, открывает двери для всех. Не надо создавать посольства, как мы привыкли, по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами. Два человека — посол и помощник, но знающие язык», — сказал президент и поручил Администрации президента проконтролировать, как МИД оптимизировал работу посольств.

«А так у нас разбросано, и не понятно, кто там сидит. Когда начинаем проверять, диву даешься: люди от наших крупных заводов и компаний представительствуют там, а ни черта не делают, сидят, получая приличные деньги. Кто их контролирует? Да никто. Посол там — голова всему, он должен всех видеть, — подчеркнул глава государства. — И оптимизировать таким образом, чтобы расходы были поменьше. Эта задача ставилась, надо проверить, как она выполнена».

 
 
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Глава государства отметил, что то, что мы предлагаем Индонезии, ей крайне необходимо.

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