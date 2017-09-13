|
Президент вместо главы Кричевского района, отставки которого требовали жители, назначил нового
14.09.2017 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Кричевский район решением Александра Лукашенко возглавил Дмитрий Бочков,
До нового назначения Дмитрий Бочков был первым заместителем председателя Кричевского райисполкома — Василия Сысоева. Кем теперь будет работать Сысоев, оперативно узнать не удалось. Кто станет правой рукой нового главы района, тоже пока неясно.
К слову, жители Кричевского района добивались отставки Василия Сысоева несколько месяцев назад. Они собирали подписи, обращались в Кричевский райсовет депутатов и к председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому. По словам обратившихся, с момента утверждения Сысоева в должности в 2011 году в районе прекратили функционировать старый цементный завод, райпо, ОРС Могилевского отделения Белорусской железной дороги, ряд строительных и транспортных предприятий. Подписавшиеся под обращением считают, что это итог неэффективной работы руководителя района. И местные депутаты, и облисполком ответили, что для освобождения Василия Сысоева от должности оснований нет. Коллеги уже бывшего председателя также отмечали положительные стороны экс-управленца.
Назначая нового главу Кричевского района, президент подчеркнул, насколько этот регион важен. «Там все-таки уровень промышленности высок», — сказал Александр Лукашенко о Кричеве.
Рассматривая ряд кадровых вопросов 14 сентября, президент Беларуси обратился к назначенным на новые места чиновникам:
— Надо просто встряхнуться и начинать работать системно, аккуратно. Может, не всех вас сразу воспримут в районе. Наберитесь терпения, не надо ходить напролом. У нас люди толковые, умные, и, если они будут видеть, что хороший руководитель, они всегда поймут и поддержат. Я желаю вам всяческих успехов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местную власть возглавил Дмитрий Бочков, который работал заместителем Василия Сысоева.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии