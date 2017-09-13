Президент вместо главы Кричевского района, отставки которого требовали жители, назначил нового

Кричевский район решением Александра Лукашенко возглавил Дмитрий Бочков, сообщили в пресс-службе президента. Он пришел на место Василия Сысоева, отставки которого добивались местные жители , но облисполком был против.



Фото с сайта rzhavskaja.schools.by

До нового назначения Дмитрий Бочков был первым заместителем председателя Кричевского райисполкома — Василия Сысоева. Кем теперь будет работать Сысоев, оперативно узнать не удалось. Кто станет правой рукой нового главы района, тоже пока неясно.

К слову, жители Кричевского района добивались отставки Василия Сысоева несколько месяцев назад. Они собирали подписи, обращались в Кричевский райсовет депутатов и к председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому. По словам обратившихся, с момента утверждения Сысоева в должности в 2011 году в районе прекратили функционировать старый цементный завод, райпо, ОРС Могилевского отделения Белорусской железной дороги, ряд строительных и транспортных предприятий. Подписавшиеся под обращением считают, что это итог неэффективной работы руководителя района. И местные депутаты, и облисполком ответили, что для освобождения Василия Сысоева от должности оснований нет. Коллеги уже бывшего председателя также отмечали положительные стороны экс-управленца.



На переднем плане — уже бывший председатель Кричевского райисполкома Василий Сысоев. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Назначая нового главу Кричевского района, президент подчеркнул, насколько этот регион важен. «Там все-таки уровень промышленности высок», — сказал Александр Лукашенко о Кричеве.

Рассматривая ряд кадровых вопросов 14 сентября, президент Беларуси обратился к назначенным на новые места чиновникам:

— Надо просто встряхнуться и начинать работать системно, аккуратно. Может, не всех вас сразу воспримут в районе. Наберитесь терпения, не надо ходить напролом. У нас люди толковые, умные, и, если они будут видеть, что хороший руководитель, они всегда поймут и поддержат. Я желаю вам всяческих успехов.