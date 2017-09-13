Лукашенко назначил новых председателей в четырех районах области

Кадровые перестановки затронули Лоевский, Буда-Кошелевский, Светлогорский и Октябрьский районы. Назначения президент утвердил 14 сентября, сообщает БЕЛТА .





Глава Центрального района Гомеля Андрей Горбачев приступит к обязанностям председателя Буда-Кошелевского района, руководитель Советского района областного центра Дмитрий Алейников уедет в Светлогорск. Управделами Мозырского райисполкома Вероника Байкова назначена главой Лоевского района. Руководить Октябрьским районом будет Виктор Полуянов.

Александр Лукашенко также отдельно прокомментировал ситуацию в большинстве районов, руководителей которых он согласовал на соответствующие должности.

Президент отметил, что в Лоевском районе очень красивые места и лично он любит этот городок, считает, что это место, где удобно жить людям.

— Я планирую побывать в Лоеве, и мы уже там конкретно обсудим некоторые вопросы его развития, хотя в свое время мы немало сделали для его развития. Это просто чудесное место в Беларуси, одно из красивейших, — сказал он.

Глава государства планирует приехать с рабочей поездкой и в Буда-Кошелевский район.

— Как-то все не получалось, но если даже не в этом, то в будущем году обязательно — это один из первых районов, который я просто обязан посетить, — отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что в райцентре уже проведены солидные работы, и поручил продолжить начатое.

— Надо город привести в нормальный вид и принципиально заняться производством, особенно сельским хозяйством. Район хороший, но он должен быть не в хвосте и даже не в середине, — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел в Светлогорском районе, и в частности реализацией масштабного проекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», открытие которого запланировано на 7 ноября.

Президент подчеркнул особую значимость этого предприятия для экономики района.

— Это у вас снимет все проблемы, совсем другая жизнь для Светлогорска. Я, конечно же, просто обязан приехать в это время, открыть это предприятие и посмотреть, как оно будет работать, — сказал глава государства.

Он поручил новому руководителю района вникнуть в имеющиеся проблемные моменты и доложить о путях их решения.