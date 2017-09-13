Премьер-министр Беларуси поздравил Дмитрия Медведева с 52-летием

Премьер-министр Андрей Кобяков по телефону поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев. Фото: пресс-служба правительства России

В поздравлении Кобяков высказал уверенность, что знания, богатый опыт и профессиональный подход к делу Дмитрия Медведева будут и впредь служить интересам дружественного народа России, а также содействовать укреплению отношений стратегического партнерства между странами.

Кроме поздравления, премьер-министр выразил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях реализации перспективных совместных проектов и повышения экономического потенциала двух стран.

Премьеры договорились о проведении в ноябре-декабре в Гомеле очередного заседания Совета министров Союзного государства.