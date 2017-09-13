|
Премьер-министр Беларуси поздравил Дмитрия Медведева с 52-летием
14.09.2017 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер-министр Андрей Кобяков по телефону поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщает
В поздравлении Кобяков высказал уверенность, что знания, богатый опыт и профессиональный подход к делу Дмитрия Медведева будут и впредь служить интересам дружественного народа России, а также содействовать укреплению отношений стратегического партнерства между странами.
Кроме поздравления, премьер-министр выразил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях реализации перспективных совместных проектов и повышения экономического потенциала двух стран.
Премьеры договорились о проведении в ноябре-декабре в Гомеле очередного заседания Совета министров Союзного государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кобяков уверен, что богатый опыт и профессионализм Дмитрия Медведева будут и впредь служить интересам дружественного народа России.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии