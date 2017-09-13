Банк БелВЭБ первым в Беларуси внедрил услугу по снятию наличных по коду

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ начал эмиссию личных виртуальных платежных карточек, а также первым в стране внедрил услугу по снятию наличных по коду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Банк БелВЭБ с 12 сентября начал эмиссию личных виртуальных международных платежных карточек банка MasterCard Standard, а также первым из банков Беларуси внедрил уникальную услугу для своих клиентов - "Снятие наличных по коду" (Cаsh by Code), в очередной раз подтвердив свой статус высокотехнологичного банка", - отметили в банке.

В пресс-службе пояснили, что услуга "Снятие наличных по коду" - это возможность получения наличных денежных средств в банкоматах банка, даже если у получателя при себе нет платежной карточки. "В интернет-банке выбирается опция "Снятие наличных по коду" и указывается желаемая сумма снятия, формируются две части кода, одна из которых отражается на экране операции услуги "Интернет-банк", а вторая поступает на номер мобильного телефона держателя карточки в виде СМС-сообщения. Сумма блокируется на счете держателя карточки. В ближайшем банкомате банка в меню выбирается операция получения наличных без использования карточки, вводятся обе части кода и сумма снятия, после чего происходит получение наличных", - отметили в банке.

В Банке БелВЭБ обратили внимание, что эта услуга незаменима и для держателей виртуальных карточек, эмиссию которых начал банк. "Теперь со счета, к которому выдана виртуальная карточка, можно свободно снять наличные в банкомате. Комиссия за данную операцию не взимается. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет того, что код для снятия наличных доставляется клиенту по двум независимым каналам и активен всего два дня. Если в течение этого срока деньги не были сняты в банкомате, заблокированная на карточке сумма становится доступной держателю карточки", - уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время возможность снятия наличных по коду появится во всех банкоматах системы "СБС".

Открытие виртуальной карточки Банка БелВЭБ возможно с использованием услуги "Интернет-Банк". Чтобы получить виртуальную карточку, клиент может открыть текущий (расчетный) счет с оформлением к нему виртуальной карточки либо выпустить виртуальную карточку к уже существующему текущему (расчетному) счету, к которому не оформлены пластиковые карточки банка на физическом носителе. Реквизиты виртуальной карточки (ее номер и срок действия) отображаются в интерфейсе интернет-банка клиента, значение CVC2 доставляется СМС-сообщением на номер мобильного телефона. Выпуск и обслуживание такой карточки осуществляются банком бесплатно. Виртуальная международная карточка MasterCard Standard может быть оформлена к счетам в белорусских рублях, долларах США и евро.

"С использованием реквизитов виртуальной международной карточки MasterCard Standard удобно оплачивать товары и услуги в интернете, пользоваться всем функционалом интернет-банка (оплата через систему ЕРИП, погашение кредитов, пополнение депозитов, переводы между карточками банка, просмотр операций, отраженных по счету, и много другое), а также снимать наличные денежные средства в банкоматах банка с использованием услуги "Снятие наличных по коду". Кроме того, открыв счет и оформив к нему карточку, клиент имеет возможность получать денежные средства, отправленные от своего имени на свой текущий счет, без взимания банком платы за зачисление, а также открыть вклад (депозит), не посещая офис банка. Неоспоримым преимуществом виртуальной карточки является то, что ее использование позволяет сохранить в тайне реквизиты основных (зарплатных) банковских карточек, а деньги на их счетах - в безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.-0-