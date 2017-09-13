Промышленные флагманы выздоравливают? Рост экспорта, миллионы на складах и пугающая дебиторка

Состояние белорусской промышленности, флагманы которой по-прежнему обеспечивают значительные поступления в бюджет и занятость тысяч белорусов, уже несколько лет вызывает серьезные опасения. На коллегии Минпрома, которая прошла в четверг на Минском моторном заводе, анализировали результаты работы за полугодие и обсуждали пути решения застарелых проблем: зависшей просроченной дебиторки, о которой недавно напоминала Генпрокуратура , продукции, которая пылится на складах больше года, диверсификации экспорта.



Министр промышленности Виталий Вовк. Фото: TUT.BY

«Если оценивать 2013 год (интересно, развитие промышленности Советского союза всегда сравнивали с 1913 годом, а мы свое — с самым удачным для нашей промышленности 2013-м), мы упали, структура производства поменялась, гамма выпускаемой продукции, — констатировал министр промышленности Виталий Вовк. — Вот сегодня мы на Минском моторном заводе, их модельный ряд поменялся процентов на 85. Все делается под конкретного заказчика».

Министр рассказал, что ММЗ переходит на новый типоразмерный ряд. На пальцах преимущества «мотора будущего» Вовк расписал так: «Стандартная комплектация двигателя примерно 60 лошадиных сил имела объем 4,75 литра. Сегодня эту же мощность можно снимать с 2,1 литра. Это реальная экономия в расходе топлива».

«По ключевым показателям задачи выполнены», — обрисовал Вовк результаты работы Минпрома в первом полугодии, отметив, в частности, прирост экспорта на 35,9% к аналогичному периоду прошлого года до 2 млрд долларов. «За три квартала ожидаем 2,9 млрд, работа предприятий Минпрома была прибыльной. Но пока нам не удалось решить некоторые задачи. При точечном рассмотрении деятельности отдельных предприятий отрасли не видно за общими цифрами по отрасли, какая работа идет по таким направлениям как снижение запасов готовой продукции с длительным сроком хранения, обеспечение темпов роста в сопоставимых ценах, снижение затрат, уровень заработной платы», — признал министр.

Цифра просроченной дебиторки снижается, заверил Вовк, «но есть в некоторых регионах серьезные вопросы». «Там сложные вопросы, и мы над ними работаем. Но политическая ситуация в некоторых странах такая, что есть сложности по нахождению механизма возврата дебиторской задолженности». Проблемный регион министр обозначил как «наши старые традиционные рынки».

Более конкретно проблему раскрыл заместитель министра промышленности Александр Огородников, выступавший на коллегии с основным докладом. Он отметил, что просроченная внешняя дебиторка сокращается даже с некоторым перевыполнения графика, но суммы пока серьезные — с 312,3 млн долларов на 1 января она снизилась до 305,6 млн на 1 июля. В том числе МАЗу должны 71 млн долларов, МТЗ — 149,4 млн. «Это наши деньги, которые должны к нам вернуться», — подчеркнул замминистра. Он напомнил, что скоро планируется и совещание на эту тему с силовиками, и обсуждение проблемы в российском посольстве, так как именно на эту страну приходится основная доля просроченной дебиторки.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Замминистра отметил, что поквартальный анализ экспорта показал: первые два квартала показывали хорошую динамику за счет низкой базы прошлого года — 870,7 млн долларов (+40,3%) и 1101,4 млн (+32,6%), а вот третий будет хуже по динамике — 979,4 млн (+5%). Снижение показывают Белорусская металлургическая компания (почти 37 млн долларов, МТЗ — 36 млн, МАЗ — 11,5 млн, «Амкодор» — 10 млн).

Проблемы есть и по региональной структуре экспорта, которая далека от объявленной идеальной формулы треть-треть-треть, — признал он. «Мы пока и близко к ней не подступаемся. К примеру по России было 57% (доля экспорта в общем объеме), сейчас снова приблизились к 59%. Никак мы не можем переступить планку по дальнему зарубежью», — констатировал замминистра. Доля СНГ без России составляет 13,6%, Европа. Азия, Африка и Америка обеспечивают 27,3% экспорта. Задание по диверсификации за счет новых перспективных рынков выполнили три холдинга — БМК, БЕЛАЗ и «Интеграл».

Огородников рассказал о результатах контроля выполнения задания для предприятий Минпрома по двум ключевым показателям эффективности — чистой прибыли и рентабельности продаж. Мониторинг ведется по 179 предприятиям Минпрома. Из них 105 субъектов хозяйствования выполнили оба показателя, 32, или 18%, — оба провалили.

Замминистра пожурил за хромающую систему планирования на предприятиях. «Ваши финансово-экономические службы подходят к прогнозу и анализу достаточно вольно. Самый простой пример: 24 июня по форме ведомственной отчетности дают одни цифры, через 12 дней, 4 июля, цифры абсолютно другие. У БелОМО отклонение в сторону снижения — 20,5%, Бобруйскагромаш — 9,5%, МТЗ — 4,2%, „Амкодор“ — 3,5%. Я понимаю отклонение 0,5−1%, но 24 числа любой руководитель уже должен видеть результат месяца».





В итоге проблема планирования оборачивается, в том числе, запасами готовой продукции. Замминистра констатировал стабилизацию запасов на уровне 900 млн рублей, или 105−107% к среднемесячному объему производства.

Но и здесь есть проблема — запасы со сроком хранения более года. На 1 января их объем достигал 337,4 млн рублей, или 40,2% в общем объеме складских запасов, на 1 июля объем снизился до 247,9 млн (28%), по оперативным данным на 1 сентября — 223,4 млн (24,7%). «Вроде, судя по цифрам, работа проведена, но качественный анализ показывает, что проблема остается», — констатировал замминистра. Практически половина таких запасов — продукция БЕЛАЗа (104,9 млн рублей), у МТЗ больше года лежит продукция на сумму 37,2 млн рублей, МАЗа — 22,3 млн, Минского часового завода — 10,2 млн. При этом, к примеру, у ЗАО «Атлант» таких запасов нет вообще. Огородников отметил, что очередная контрольная дата — 1 января 2018 года и потребовал от предприятий графиков того, как они намерены расставаться с залежавшейся продукцией.