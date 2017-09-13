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Минюст прокомментировал прекращение действия лицензии адвоката Бахтиной

14.09.2017 19:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Министерстве юстиции рассказали, почему некоторых минских адвокатов отправили на внеочередную аттестацию. И кто еще — кроме известного юриста Анны Бахтиной — будет лишен лицензии.

Сообщается, что в этом году министерство проводило плановые проверки в Могилевской областной и Минской городской коллегиях адвокатов.

У некоторых нашли нарушения, например: «злоупотребление адвокатом своим правом на запрос информации, содержащей персональные данные граждан»; работа без оформления договора и другое. Все это стало основанием для внеочередной аттестации данных адвокатов.

«В соответствии с Законом об адвокатуре к обязанностям адвоката относится точное и неукоснительное соблюдение законодательства», — подчеркнули в Минюсте.

В итоге 12 сентября провели аттестацию 19 адвокатов Минской городской коллегии. Только 13 из них «соответствуют требованиям законодательства». У еще четырех «неполное соответствие», потому их аттестацию отсрочили на полгода, а пока нужно повысить квалификацию.

Еще два адвоката по решению комиссии, Анна Бахтина и Литвин А.А., не могут продолжить работу «вследствие недостаточной квалификации. С 27 сентября будет прекращено действие их лицензий.

Как сообщал ранее TUT.BY, Анна Бахтина работала над многими громкими уголовными делами: от Ирины Халип по делу «Плошчы» до Мирослава Лозовского по делу о «Белом легионе». У нее 38 лет стажа в юриспруденции, некогда работала в прокуратуре.

Об адвокате Литвин А.А. известно меньше. Юрист с таким же именем, Анна Литвин, защищала интересы обвиняемого в деле об убийстве Юлии Соломатиной в Минске.

Кроме того, еще два адвоката прекратят работу из-за грубых нарушений лицензионных требований — Янович И.А. и Наумович М.М.

Тем временем, напомним, правозащитники требуют остановить «вмешательство госорганов в деятельность адвокатуры». И призывают Минскую городскую коллегию адвокатов не отчислять Анну Бахтину из своего состава.

 
Теги: Минск
 
 
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