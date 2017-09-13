Беларусь подписала четырехлетнее соглашение о сотрудничестве с ФАО

Беларусь подписала четырехлетнее соглашение о сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), сообщила пресс-служба международной организации.

Страновая рамочная программа ФАО для Беларуси была подписана 14 сентября в Минске. Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина и руководитель региональных программ ФАО в Европе и Центральной Азии Раймунд Йеле.

Как отметила пресс-служба ФАО, вопросы развития аграрной отрасли, лесного хозяйства и рационального использования природных ресурсов в целях развития сельских регионов являются важными составляющими четырехлетнего соглашения о сотрудничестве, подписанного Беларусью и ФАО.

«Приоритетные направления сотрудничества, обозначенные в настоящем соглашении, отражают приоритеты этой страны в тех областях, в которых ФАО может оказать наиболее существенную помощь в соответствии с общим мандатом организации, ее присутствием и деятельностью по наращиванию потенциала Беларуси в тесном сотрудничестве с партнерами», — сказал Йеле. Он отметил, что в процессе совместной работы пристальное внимание будет уделено таким темам, как изменение климата, питание, статистика и гендерное равенство.

«Настоящее соглашение принято в дополнение к уже действующим программам сотрудничества и служит ответом на недавнее ухудшение экономической ситуации в России и снижение цен на сырьевые товары, влияющие на сельскохозяйственный сектор Беларуси, обеспечивающий 8-9% занятости населения страны», — отметила пресс-служба.

По мнению ФАО, первоочередной задачей является обеспечение более высокой эффективности и конкурентоспособности производства и маркетинга в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, рыбного хозяйства и аквакультуры. Это означает совершенствование производственно-сбытовых цепочек и интеграцию в процесс международной торговли.

ФАО предоставит техническую помощь для укрепления потенциала Беларуси по повышению качества пищевых продуктов и улучшению контроля за безопасностью сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также предоставит рекомендации по минимизации рисков, связанных с болезнями животных.

В рамках второго приоритетного направления сотрудничества ФАО будет способствовать расширению действующих национальных программ сохранения и рационального использования генетических ресурсов растений и животных, а также окажет помощь в адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

«Всеобъемлющей целью является использование природных ресурсов без их истощения, а также предотвращение потери экологического капитала Беларуси в целях его использования будущими поколениями», — отметила пресс-служба.

Также ФАО «внесет вклад в усилия Министерства сельского хозяйства и продовольствия по содействию созданию новых рабочих мест и расширению возможностей для мужчин, женщин и молодежи в области самостоятельной предпринимательской деятельности путем развития сельских областей». В число приоритетных задач входят внедрение международных подходов в национальную систему статистики и повышение эффективности сельскохозяйственных предприятий.

В рамках сотрудничества ФАО будет оказывать Беларуси помощь в ее усилиях по достижению целей устойчивого развития в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, в отношении вклада сельского хозяйства, лесной и рыбной отраслей. Кроме того, организация будет содействовать достижению и мониторингу результатов по многим целям устойчивого развития и их отдельным задачам.

«Мы будем применять лучшие инновационные международные практики и глобальные стандарты с учетом регионального и национального опыта, — сказал Йеле. — Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества и рассчитываем на поддержку всех заинтересованных партнеров в претворении этого плана в жизнь».

Основной задачей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) является борьба с голодом. ФАО выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся страны на равных обсуждают и согласовывают политические решения в сфере продовольственной безопасности.

В октябре 2003 года в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с генеральным директором ФАО Жаком Диуфом. По итогам встречи был проработан вопрос о вступлении Беларуси в ФАО, и в ноябре 2005 года это произошло.

23 сентября 2014 года состоялось подписание первой страновой программы сотрудничества ФАО и Беларуси на 2014−2016 годы. Программа включала реализацию на территории Беларуси проектов техпомощи ФАО по управлению устаревшими пестицидами; по возделыванию рапса на землях, загрязненных радионуклидами в результате Чернобыльской аварии; по рациональному управлению и защите лесов от пожаров; по продовольственной безопасности; по развитию и укреплению национального потенциала, по оценке, предупреждению и борьбе с африканской чумой свиней и др. Общий бюджет проектов технической помощи, включенных в страновую программу, составил 3,1 млн долларов.