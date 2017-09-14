Белорусские парламентарии, ученые и региональные власти активно интересуются опытом других стран, которые отменили смертную казнь, и практикой введения моратория, его эффектом, а также влиянием моратория на криминогенную обстановку в стране. Об этом по итогам встреч в Гродно и Минске рассказал помощник Генерального секретаря ООН и специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам ответственности за защиту профессор Иван Шимонович.



Иван Шимонович. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Интерес белорусской стороны к этим вопросам есть. И это очень важно, — отметил эксперт. — Мы встречались с чиновниками, парламентариями, региональными властями, студентами, учеными и представителями гражданского общества. Статистика показывает, что чем больше люди в стране знают о смертной казни, тем меньше они ее поддерживают. И мы также искренне уверены в том, что обсуждения смертной казни в различных регионах Беларуси являются очень важным звеном в том, чтобы общественность получила информацию об этом явлении и его последствиях. Мы считаем, что диалог, чтобы он был успешным, должен быть всесторонним и включать экспертов, юристов и гражданское общество. Однако мы знаем, что те страны, которые решили уходить от смертной казни, делали это не через общество, а через решение лидеров стран, через правительство.

Напомним, группа международных экспертов несколько дней провела в Гродно , где обсуждала возможность отмены смертной казни в Беларуси или введения моратория. В Минске также был проведен ряд встреч, по итогам которых прошла пресс-конференция. Отвечая на вопросы журналистов, эксперты отметили, что Беларусь медленно, но движется в направлении рассмотрения вопроса введения моратория. Хотя о реальных сроках отмены смертной казни говорить рано. Тем не менее, в Беларуси даже было время, в которое, по мнению экспертов, действовал так называемый де-факто мораторий.

— Вопрос моратория поднимался на всех встречах: и с официальными лицами, и с парламентариями, и с юристами. Обсуждались различные его аспекты. Мы также обсуждали де-факто мораторий, который официально не введен: это когда не было казнено ни одного человека или когда не было ни одного смертного приговора. Нечто похожее в Беларуси было в 2012 году, однако тенденцией это не стало, — сказал Иван Шимонович. — Также мы обсуждали опыт других стран, где был введен мораторий, и как он влиял на криминогенность и на количество серьезных преступлений в стране. И меня радует тот факт, что в Беларуси количество преступлений, попадающих под наказание в виде смертной казни, уменьшается и количество казней также уменьшается. И здесь важно сделать следующий шаг в виде моратория. Вопрос о том, какой он будет, как его можно ввести и как отследить его последствия.

По поводу референдума 1996 года, на результаты которого белорусские власти постоянно ссылаются при очередном обсуждении отмены смертной казни, эксперты отметили, что он не является юридически обязательным.

— Референдум проводился довольно давно, мир продолжает меняться, растет новое поколение людей, которое знает уже больше о правах человека. В 2004 году Конституционный суд Беларуси вынес решение относительно характера референдума, подчеркивая, что он был консультативной мерой, а не юридически обязывающей. Также суд показал, что юридически повторять референдум власти не обязаны. Но именно президент и парламент должны решить вопрос введения моратория, — сказал Шимонович. — Сравнительный опыт других стран показывает, что, насколько мне известно, никогда не было ситуаций, когда отмена или мораторий на смертную казнь вводились через референдум. Однако это не означает, что общественное мнение неважно. Поэтому я приветствую намерения увеличить количество дискуссий на эту тему.

Сейчас к расстрелу в Беларуси приговорены четверо человек. Могилевский областной суд 21 июля приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов» Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Высшая мера также назначена 39-летнему Кириллу Казачеку из Мозыря за убийство двух собственных детей и 32-летнему Алексею Михалене за убийство двух пенсионеров . Ранее в этом году был расстрелян 33-летний гомельчанин Сергей Остриков. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве двух женщин. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному .