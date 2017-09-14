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Лукашенко встретился с главой ЕБРР и попросил поддержки

14.09.2017 23:14 — Новости Экономики | БДГ  
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На встрече было уделено внимание вопросам малого и среднего бизнеса, инфраструктуре Беларуси и строительству южного транспортного коридора.

Александр Лукашенко на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти рассказал, что рассчитывает на помощь ЕБРР в поддержке малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы сейчас исключительное внимание решили уделить этому направлению развития экономики нашей страны», – отметил белорусский президент.

В стране необходимо «раскрепостить инициативу конкретных людей, небольших коллективов, придать большую динамику способностям человека», и это будет главным направлением деятельности в новой пятилетке.

«Имея в стране стабильность, безопасность и управляемость, мы бы хотели предоставить инициативным людям больше свободы в самореализации, прежде всего в производственной сфере, в сфере услуг. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку», – заявил Лукашенко.

Напомним, президент ЕБРР находится в Беларуси с официальным визитом, в ходе которого 13 сентября были подписаны важнейшие документы. Первый меморандум касается поддержки малого и среднего бизнеса, на развитие которого Евросоюз выделил банку 6 млн евро, второй призван продвигать кредитование в местной валюте, а третий – меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР по совершенствованию системы управления государственными предприятиями.

В 2017 году ЕБРР планирует вложить в экономику Беларуси 200 млрд евро.

Как сообщают в представительстве ЕБРР, выделение данных средств придаст новый импульс программе «Консультации для малого бизнеса» ЕБРР (ASB) в Беларуси. Более 200 местных малых и средних предприятий смогут воспользоваться экспертными консультациями и ноу-хау, предложенными программой.

Еще одним важным вопросом на встрече с главой ЕБРР был вопрос о строительстве Беларусью южного транспортного коридора, которое может начаться при поддержке банка. Лукашенко поблагодарил за то, что ЕБРР уже инвестирует в дорожную отрасль страны, и отметил, что этого недостаточно, напомнив, что в данное время ведутся переговоры о строительстве южной магистрали.

Если она появится, то можно будет «перехватить» «южный поток Китая, Центральной Азии, России» через Гомель на Брест в Европу. Он сказал, что, предоставляя поддержку Беларуси, европейцы должны понимать, что это – двусторонний процесс, который им тоже принесет пользу.

«Мы готовы построить дорогу дешевле, чем любая другая европейская или азиатская компания», – заявил Лукашенко.

Беларусь готова конкретно заняться вопросом и начать строительство южной магистрали в конце 2018 года.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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На встрече было уделено внимание вопросам малого и среднего бизнеса, инфраструктуре Беларуси и строительству южного транспортного коридора.

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