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МИД: Литва принятым постановлением еще больше нагнетает ситуацию вокруг БелАЭС

14.09.2017 19:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Литовские власти, добиваясь блокировки электроэнергии с БелАЭС и утверждая документы, подобные принятому 13 сентября постановлению, еще больше нагнетают ситуацию вокруг объекта в Островце.

Так считает пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, который заявил об этом 14 сентября на брифинге в Минске.

Напомним, в среду, 13 сентября, литовское правительство утвердило документ, блокирующий попадание электроэнергии с БелАЭС.

Постановление «О необходимых мерах, предназначенных для защиты от небезопасной атомной электростанции, которую строят в Беларуси, и которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы» направлено на то, чтобы электроэнергия с БелАЭС не могла попасть в Литву (кроме необходимой для обеспечения надежности энергетической системы страны).

Мирончик напомнил, что в планах Беларуси договоренность с Эстонией и Латвией о введении налога на передачу электроэнергии третьих стран (в 2018 году). Планировалось также применить единые принципы с этими странами и Польшей в организации попадания электроэнергии из третьих стран сразу после начала функционирования БелАЭС.

Однако затем литовские власти заявили, что будут делать все, чтобы остановить строительство станции, но теперь понятно, что Литва уверена в ее успешном запуске.

Принятый литовским правительством вчера документ снова подтверждает о том, что соседнее государство избрало отнюдь не соседскую практику нагнетания напряженности вокруг проекта БелАЭС.

«Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, всячески создать стойкий скандальный имидж», – цитирует слова Мирончика БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовские власти, добиваясь блокировки электроэнергии с БелАЭС и утверждая документы, подобные принятому 13 сентября постановлению, еще больше нагнетают ситуацию...

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