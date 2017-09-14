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МИД: Литва принятым постановлением еще больше нагнетает ситуацию вокруг БелАЭС
14.09.2017 19:16 — Новости Экономики | БДГ
Литовские власти, добиваясь блокировки электроэнергии с БелАЭС и утверждая документы, подобные принятому 13 сентября постановлению, еще больше нагнетают ситуацию вокруг объекта в Островце.
Так считает пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, который заявил об этом 14 сентября на брифинге в Минске.
Напомним, в среду, 13 сентября, литовское правительство
Постановление «О необходимых мерах, предназначенных для защиты от небезопасной атомной электростанции, которую строят в Беларуси, и которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы» направлено на то, чтобы электроэнергия с БелАЭС не могла попасть в Литву (кроме необходимой для обеспечения надежности энергетической системы страны).
Мирончик напомнил, что в планах Беларуси договоренность с Эстонией и Латвией о введении налога на передачу электроэнергии третьих стран (в 2018 году). Планировалось также применить единые принципы с этими странами и Польшей в организации попадания электроэнергии из третьих стран сразу после начала функционирования БелАЭС.
Однако затем литовские власти заявили, что будут делать все, чтобы остановить строительство станции, но теперь понятно, что Литва уверена в ее успешном запуске.
Принятый литовским правительством вчера документ снова подтверждает о том, что соседнее государство избрало отнюдь не соседскую практику нагнетания напряженности вокруг проекта БелАЭС.
«Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, всячески создать стойкий скандальный имидж», – цитирует слова Мирончика
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Литовские власти, добиваясь блокировки электроэнергии с БелАЭС и утверждая документы, подобные принятому 13 сентября постановлению, еще больше нагнетают ситуацию...
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