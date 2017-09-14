ЕБРР может выкупить долю государства в Приорбанке

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность покупки долей в нескольких банках Беларуси. Об этом в интервью Рейтер заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

«Мы рассматриваем (долю государства) в Приорбанке, а также (доли) в некоторых государственных белорусских банках», — сказал он.

В Приорбанке 87,74% акций принадлежат австрийскому Райффайзенбанку, Госкомимуществу Беларуси — 4,61%, МАЗу — 1,28%, оставшиеся акции — прочим юридическим и физическим лицам, следует из реестра акционеров.

Ранее об этом сделке официально не сообщалось.

Что касается госбанков, то ЕБРР ведет активные переговоры по поводу вхождения в капитал Белинвестбанка и Банка Москва-Минск.

На прошлой неделе руководство европейского банка одобрило предоставление 50 млн евро кредита правительству Беларуси «с целью его переуступки Белинвестбанку в виде субординированного кредита с последующей конвертацией в капитал банка», сказал журналистам в Минске Чакрабарти. 14 сентября Александр Лукашенко подписал указ № 328 о привлечении внешнего государственного займа от ЕБРР для капитализации «Белинвестбанка» сроком на шесть лет.

ЕБРР в 2015 году согласился купить 25% Белинвестбанка, который входит в пятерку крупнейших банков Беларуси, чтобы помочь властями найти банку стратегического инвестора к 2020 году. По словам Чакрабарти, ЕБРР пока еще не решил, будет ли он конвертировать субординированный кредит в акции или купит долю отдельно.

В Банке Москва-Минск, который находится под контролем Нацбанка Беларуси, ЕБРР также думает приобрести «долю в размере менее одной трети».

«Банк Москва-Минск является еще одним банком, который мы хотим продвигать. Во всяком случае, Москва-Минск уже в большей степени функционирует на коммерческой основе, этот процесс может быть более быстрым», — сказал Чакрабарти.