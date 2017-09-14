ЕБРР дает 50 млн евро на развитие ОАО «Белинвестбанку»

Европейский банк реконструкции и развития подписал соглашение о предоставлении ОАО «Белинвестбанк» субординированного кредита в размере 50 миллионов евро сроком на 6 лет. Эти средства банк планирует направить на финансирование микро, малого и среднего бизнеса. Соответствующие документы были подписаны в ходе визита.

Делегация Европейского банка реконструкции и развития14 сентября года во главе с президентом сэром Сумой Чакрабарти, в рамках своего трехдневного визита в Республику Беларусь, провела деловые встречи с руководством ОАО «Белинвестбанк». Одним из ключевых вопросов данных встреч было обсуждение направлений корпоративного развития банка и дальнейшего взаимодействия в части реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено повышению финансовой надежности банка за счет предоставления субординированного кредита.

«За время работы «Белинвестбанку» и ЕБРР удалось построить доверительные партнерские отношения, которые мы очень ценим. Совместными усилиями мы за рекордно короткие сроки смогли достичь значительных результатов в трансформации банка. Субординированный кредит – это показатель доверия всем тем людям, которые сейчас работают над улучшением банка» – отметил Андрей Бриштелев, председатель Правления ОАО «Белинвестбанк».

На сегодняшний день банк участвует в четырех проектах ЕБРР: поддержка кредитования микро, малых и средних предприятий, содействие развитию внешней торговли, поддержка женского предпринимательства и финансирование энергоэффективных проектов в Республике Беларусь. Общий объем средств, полученных банком от ЕБРР, составляет порядка 60 миллионов евро.

Работа над проектом по подготовке ОАО «Белинвестбанк» к приватизации является в настоящее время одной из важнейших задач ЕБРР в финансовом секторе Республики Беларусь. Президент ЕБРР выразил личную заинтересованность в посещении банка и проведении встречи с руководством ОАО «Белинвестбанк».

Президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти заявил: «Прошло два года с тех пор, как мы приступили к миссии по преобразованию «Белинвестбанка». Сегодня мы достигли очень важного промежуточного результата, что позволяет мне сказать, что я доволен тем, как мы продвигаемся по намеченному пути. Предоставленные «Белинвестбанку» дополнительные ресурсы будут не только направлены на капитализацию банка, но также будут способствовать увеличению доли частного капитала в банковском секторе страны».

В ходе реализации Программы институционального развития, в банке появилась новая стратегия по работе с клиентами, разработаны новые и усовершенствованы традиционные банковские продукты.

ОАО «Белинвестбанк» намерен увеличивать объемы операций с ЕБРР как по существующим проектам, так и в рамках новых инструментов. В банке появляются новые продукты, которые будут интересны для различных целевых групп клиентов. Помимо конкурентных условий по таким продуктам, ОАО «Белинвестбанк» предлагает консультационную поддержку своим клиентам.

Напомним, президент ЕБРР Сума Чакрабарти находится с визитом в Беларуси, 14 сентября состоялась его встреча с Александром Лукашенко, на которой было уделено внимание вопросам малого и среднего бизнеса, инфраструктуре Беларуси и строительству южного транспортного коридора.