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"Ъ": Лукашенко передумал ехать в Россию на учения "Запад-2017"
15.09.2017 08:12 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусский президент пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-20017». Об этом сообщает российски «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По словам источника, изначально предполагалось, что Путин прибудет на российский полигон вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Но, по последней информации собеседника «Ъ», Лукашенко пересмотрел свои планы и, скорее всего, не прилетит в Россию.
Но, по последней информации собеседника «Ъ», господин Лукашенко пересмотрел свои планы и, скорее всего, не прилетит в Россию.
О том, что Путин и Лукашенко проинспектируют ход учений на одном из российских полигонов сообщил "Известиям" Дмитрий Песков.
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Белорусский президент пересмотрел свои планы и, скорее всего, не приедет на российский полигон для инспектирования учений «Запад-20017». Об этом сообщает российски...
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