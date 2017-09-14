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Как "Беларуськалий" наращивает привесы свиней

15.09.2017 09:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Кто из промышленных гигантов преуспел в производстве мяса.


Один из мировых лидеров по выпуску калийных удобрений «Беларуськалий» постепенно выходит на первые позиции по производству мяса в Беларуси.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, «Свинокомплекс «Заболоть», совладельцем которого является солигорское предприятие, занял второе место в стране по среднесуточному привесу свиней. Его производительность составила 903 грамма. Больше привесы по свинине были только у сельхозпредприятия «Маяк-Заполье» из Кореличского района (974 грамма).  

«СК «Заболоть» расположен в Любанском районе и является одним из самых молодых и крупнейших свиноводческих комплексов страны. Его мощность составляет 24 тыс. голов, он был введен в эксплуатацию в 2010-х годах, подрядчиком по его возведению выступила израильская инжиниринговая компания AgriGo. В комплекс было вложено 14,5 млн евро. «Беларуськалию» принадлежит 49% доля в управляющей компании. Остальные 51% находятся в собственности сельхозпредприятия «Заболотский» — в него в рамках политики укрупнения были объединены несколько хозяйств Любанщины.

«Заболоть» — не единственный мясной актив «Беларуськалия». В конце 2000-х годов предприятие ввело в эксплуатацию сельскохозяйственный цех «Величковичи» в Солигорском районе. Он специализируется на выращивании и откорме крупного рогатого скота. По итогам первого полугодия это хозяйство «Беларуськалия» заняло 32-е место (из 77) по среднесуточному приросту живой массы.

Участие крупных промышленных предприятие в выращивании свиней или крупного рогатого скота характерно для белорусского АПК. В числе крупных производителей говядины, например, фигурируют принадлежащее «Гродно Азот» хозяйство «Новый Двор Агро» в Ивьевском районе (31-е место) и филиал «Гомельэнерго» «Дубрава-агро» в Светлогорском районе (37-е место). Птицефабрика «Белоруснефть-Особино», входящая в структуру нефтедобывающей компании «Белоруснефть», занимает 7-е место в стране по производству мяса птицы.  

Выращивание свиней – один из самых привлекательных видов деятельности в сельском хозяйстве для частных инвесторов.

Среди самых эффективных свиноводческих предприятий находятся два филиала (на 3-м и 11-м местах) компании «Витебскагропродукт» Владимира Некрашевича, «Данпрод» (6-е место) Юрия Чижа и «Белдан» (20 место) Николая Говорко.

 
Теги: Гродно
 
 
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