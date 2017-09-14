Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом

Во время встречи

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на встрече с активом Международного конгресса промышленников и предпринимателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков поблагодарил за выбор Беларуси в качестве площадки для проведения XI Ассамблеи Международного конгресса промышленников и предпринимателей, которая открывается сегодня в Минске. "Мы рады принимать у себя представителей деловых кругов, национальных союзов, международных организаций и дипломатического корпуса из более чем 20 стран. Беларусь заинтересована в открытом и конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом, особенно по вопросам взаимовыгодного сотрудничества, развития бизнеса, наращивания промышленного и инвестиционного потенциала. Нам в этом плане есть что обсудить и есть что предложить", - отметил премьер-министр.

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