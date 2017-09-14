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МНС хочет легализовать онлайн игры

15.09.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен — Sputnik. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, который направлен на легализацию онлайн-игр.

МНС хочет легализовать онлайн игры
© Flickr/ davidgsteadman
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Как следует из текста документа, опубликованного на сайте ведомства, предлагается внести поправки в ранее принятые указы президента. Он разработан в целях реализации положений Концепции развития игорного бизнеса, которая была утверждена правительством в январе 2011 года.

Как пояснили Sputnik в МНС, проект указа направлен на регулирование общественных отношений, связанных с осуществлением деятельности по содержанию виртуальных казино, проведению онлайн азартных игр, а также на совершенствование общественных отношений в игорном бизнесе в целом.

"Предусмотренный в проекте указа механизм легализации онлайн азартных игр выстраивает систему государственного регулирования такой деятельности на основании лицензирования", — пояснили в МНС.

МНС хочет легализовать онлайн игры
© Flickr/ Images Money
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В частности, проектом указа предусмотрено, что деятельность связанную с организацией и проведением азартных игр посредством виртуального игорного заведения, вправе осуществлять только организаторы азартных игр, получившие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления такой деятельности. В лицензии должно быть прописано, что она выдана на оказание услуги "содержание виртуального игорного заведения".  

В проекте указа предусмотрены нормы, определяющие отдельные элементы налогообложения деятельности по содержанию виртуальных казино.

Также проект указа вводит ряд составов административных правонарушений в сфере игорного бизнеса. Так, вводится административная ответственность организаторов азартных игр за несоблюдение новых требований, а также тех требований, которые будут закреплены в положениях о порядке содержания виртуального игорного заведения, казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы, тотализатора.

Составлять протоколы о таких правонарушениях и рассматривать административные дела будут налоговые органы и Комитет госконтроля.

Еще одним положением проекта указа является норма, которая вводит запрет на участие в азартных играх лиц моложе 21 года.Обсуждение проекта продлится до 18 сентября.    

 
Теги: Минск
 
 
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Деятельность по проведению онлайн-игр предлагается лицензировать, играть в них лицам моложе 21 года запретят.

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