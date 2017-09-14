Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом

Во время встречи

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на встрече с активом Международного конгресса промышленников и предпринимателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков поблагодарил за выбор Беларуси в качестве площадки для проведения XI Ассамблеи Международного конгресса промышленников и предпринимателей, которая открывается сегодня в Минске. "Мы рады принимать у себя представителей деловых кругов, национальных союзов, международных организаций и дипломатического корпуса из более чем 20 стран. Беларусь заинтересована в открытом и конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом, особенно по вопросам взаимовыгодного сотрудничества, развития бизнеса, наращивания промышленного и инвестиционного потенциала. Нам в этом плане есть что обсудить и есть что предложить", - отметил премьер-министр.

По его словам, несмотря на все трудности, внутренние и внешние проблемы, в Беларуси обеспечивается макроэкономическая сбалансированность, устойчивость на финансовом и валютном рынках. Значительно улучшилась ситуация на кредитно-депозитном рынке. Ставки по кредитам для реального сектора экономики существенно снижены. Стабильный валютный и ценовой фон дали возможность только в 2017 году на 8,2 процентного пункта снизить цену заимствования для реального сектора. Обеспечивается внешнеторговый баланс. Сальдо торговли товарами и услугами за январь-июль 2017 года сложилось положительным для Беларуси в размере $490 млн. Снижение влияния монетарных факторов позволило выйти на минимальный за последнее десятилетие прирост инфляции. Улучшаются и общие финансовые показатели работы экономики. Вместе с тем есть и проблемы, которые поэтапно решаются, констатировал глава правительства.

Как и любая другая страна, Беларусь заинтересована в сотрудничестве с международными корпорациями. "В условиях огромной конкуренции, а лучше сказать - жесткой борьбы за инвестиции и технологии Беларусь постоянно работает над улучшением инвестклимата и условий для создания и функционирования производств. У нас действует достаточно продвинутое инвестиционное законодательство с различными преференционными режимами", - обратил внимание премьер-министр. Это создает экономические предпосылки для привлечения инвесторов и размещения ими своего бизнеса, особенно в малых и средних городах и сельской местности, в свободных экономических зонах, Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", Парке высоких технологий.

Индустриальный парк "Великий камень" ориентирован на развитие высокотехнологичной промышленности, логистики, создание наукоемких производств. Парк высоких технологий является одним из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Уникальность ПВТ - в сочетании качества технического образования, профессионализма IT-специалистов и государственной поддержки отрасли ИКТ. ПВТ предусматривает особый правовой режим и систему налогообложения. Компании-резиденты освобождаются от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль.

В Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон со специальным таможенным, регистрационным и налоговым режимами. "Все предлагаемые на выбор инвестору режимы и территории имеют серьезные налоговые, таможенные и другие преференции при гарантированной государством защите инвестиций", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков также напомнил, что правительство работает над созданием максимально благоприятных условий для формирования и функционирования предпринимательской среды. В тесном взаимодействии с бизнес-сообществом подготовлен беспрецедентный пакет документов по совершенствованию условий ведения бизнеса, исключению излишних требований, предъявляемых к бизнесу, и вовлечению населения в активную экономическую деятельность.

"Беларусь открыта и готова к реализации совместных проектов, к партнерству в решении важнейших стратегических вопросов экономического развития. Полагаю, что проводимый в нашей стране Международный конгресс промышленников и предпринимателей несомненно придаст импульс в развитии экономических отношений между компаниями наших стран, максимальному сокращению административных барьеров для экономического сотрудничества", - резюмировал глава правительства.

Международный конгресс промышленников и предпринимателей - общественная неправительственная организация, созданная в 1992 году. В настоящее время его членами являются национальные деловые союзы, предпринимательские объединения и организации работодателей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словении, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии.

XI Ассамблея Международного конгресса промышленников и предпринимателей проходит в Минске 15 сентября. Делегаты и гости форума будут обсуждать актуальные проблемы международного экономического сотрудничества, роль бизнес-сообществ стран-партнеров в развитии современных рыночных взаимоотношений. Участники ассамблеи МКПП намерены ознакомиться с работой ряда белорусских предприятий и общественных структур, рассмотреть возможности совместной реализации программ и проектов.-0-