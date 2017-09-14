ЕБРР хочет выкупить долю государства в Приобранке

О возможности покупки долей Приорбанке и других белорусских банках заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью Рейтер.

При этом он отметил, что данные действия будут направлены на повышение эффективности экономики Беларуси.

В данное время владельцами Приорбанка являются австрийский Райффайзенбанк (87,74%), Госкомимущество Беларуси (4,61%), МАЗ (1,28%), прочие юридические и физические лица.

Сума Чакрабарти в числе банков, которые хочет продвигать ЕБРР, назвал банк «Москва-Минск» и Белинвестбанк, о приватизации которого в 2015 году уже подписано соглашение, предусматривающее покупку ЕБРР у государства контрольного пакета акций.

В ходе визита глава Европейского банка реконструкции и развития подписал соглашение о предоставлении ОАО «Белинвестбанк» субординированного кредита в размере 50 миллионов евро сроком на 6 лет.

Напомним, президент ЕБРР Сума Чакрабарти находится с визитом в Беларуси, 14 сентября состоялась его встреча с Александром Лукашенко, на которой было уделено внимание вопросам малого и среднего бизнеса, инфраструктуре Беларуси и строительству южного транспортного коридора.