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ЕБРР хочет выкупить долю государства в Приобранке
15.09.2017 11:09 — Новости Экономики | БДГ
О возможности покупки долей Приорбанке и других белорусских банках заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью Рейтер.
При этом он отметил, что данные действия будут направлены на повышение эффективности экономики Беларуси.
В данное время владельцами Приорбанка являются австрийский Райффайзенбанк (87,74%), Госкомимущество Беларуси (4,61%), МАЗ (1,28%), прочие юридические и физические лица.
Сума Чакрабарти в числе банков, которые хочет продвигать ЕБРР, назвал банк «Москва-Минск» и Белинвестбанк, о приватизации которого в 2015 году уже подписано соглашение, предусматривающее покупку ЕБРР у государства контрольного пакета акций.
В ходе визита глава Европейского банка реконструкции и развития
Напомним, президент ЕБРР Сума Чакрабарти находится с визитом в Беларуси, 14 сентября состоялась его
13 сентября были подписаны важнейшие документы. Первый меморандум касается
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О возможности покупки долей Приорбанке и других белорусских банках заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью Рейтер.
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