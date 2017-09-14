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ЕБРР хочет выкупить долю государства в Приобранке

15.09.2017 11:09 — Новости Экономики | БДГ  
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О возможности покупки долей Приорбанке и других белорусских банках заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью Рейтер.

При этом он отметил, что данные действия будут направлены на повышение эффективности экономики Беларуси.

В данное время владельцами Приорбанка являются австрийский Райффайзенбанк (87,74%), Госкомимущество Беларуси (4,61%), МАЗ (1,28%), прочие юридические и физические лица.

Сума Чакрабарти в числе банков, которые хочет продвигать ЕБРР, назвал банк «Москва-Минск» и Белинвестбанк, о приватизации которого в 2015 году уже подписано соглашение, предусматривающее покупку ЕБРР у государства контрольного пакета акций.

В ходе визита глава Европейского банка реконструкции и развития подписал соглашение о предоставлении ОАО «Белинвестбанк» субординированного кредита в размере 50 миллионов евро сроком на 6 лет.

Напомним, президент ЕБРР Сума Чакрабарти находится с визитом в Беларуси, 14 сентября состоялась его встреча с Александром Лукашенко, на которой было уделено внимание вопросам малого и среднего бизнеса, инфраструктуре Беларуси и строительству южного транспортного коридора. 

13 сентября были подписаны важнейшие документы. Первый меморандум касается поддержки малого и среднего бизнеса, на развитие которого Евросоюз выделил банку 6 млн евро, второй призван продвигать кредитование в местной валюте, а третий – меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР по совершенствованию системы управления государственными предприятиями.

 
Теги: Минск
 
 
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О возможности покупки долей Приорбанке и других белорусских банках заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью Рейтер.

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