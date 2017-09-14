ЕБРР хочет купить часть акций белорусского Приорбанка

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность покупки доли государства в Приорбанке, а также в некоторых других государственных банках Беларуси, сообщил Sputnik источник в ЕБРР.



© AFP/ Iakovos Hatzistavrou ЕБРР рассчитывает инвестировать в Беларусь 200 млн евро в 2017 году

В белорусском ОАО "Приорбанк" 87,74% акций принадлежит австрийскому Raiffeisen CIS Region Holding GmbH, 4,61% владеет Госкомимущество Беларуси, на долю ОАО "МАЗ" приходится 1,28%, прочие юрлица владеют 1,58% акций, владельцами еще 4,79% акций являются физлица.

"ЕБРР рассматривает возможность покупки доли государства в Приорбанке, а также в некоторых других госбанках страны", — сказал представитель банка.

Он отметил, что в настоящее время ЕБРР занимается предприватизационной подготовкой двух госбанков страны: Белинвестбанка и Банка Москва-Минск. В мае 2015 года белорусские власти подписали с ЕБРР соглашение о приватизации Белинвестбанка, которое предусматривает, что к 2020 году контрольный пакет банка будет продан.

Кроме того, ЕБРР занимается предпродажной подготовкой Банка Москва-Минск, основным акционером которого является Нацбанк Беларуси. Международными финансовыми институтами было рекомендовано Нацбанку выйти из состава акционеров Банка Москва-Минск, чтобы сделать его независимым и более коммерчески эффективным. В настоящее время при поддержке ЕБРР уже определен инвестиционный советник, который будет заниматься дальнейшими вопросами приватизации этого банковского учреждения.

В данной связи в ЕБРР отметили, что сейчас Банк Москва-Минск "уже в большей степени функционирует на коммерческой основе", и не исключили, что процесс его приватизации будет более быстрым по сравнению с Белинвестбанком.

Кроме того, в ЕБРР напомнили, что банк принял решение о выделении кредита правительству Беларуси в размере 50 миллионов евро, который будет переуступлен Белинвестбанку для улучшения его финансирования.

"ЕБРР пока еще не решил, будет ли конвертировать субординированный кредит, который он согласился выдать Белинвестбанку, в акции или примет решение о покупке доли в нем независимо от этого кредита", — отметили в ЕБРР.

Там уточнили, что пока ЕБРР еще не принял решение, о каком пакете акций в Белинвестбанке для покупке будет идти речь, однако, как ожидается, это будет менее 33%.