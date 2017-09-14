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Эксперт: Заявление Минобороны РФ о танках, едущих в Беларусь, выглядит как акт информационной войны

15.09.2017 11:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заявление Минобороны России о танках, выдвигающихся в Беларусь, можно рассматривать как акт информационной войны. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Алесин, комментируя вчерашнюю информацию от Минобороны России.

Напомним, в четверг утром на официальном сайте ведомства появилось заявление, что подразделения Западного военного округа, которые участвуют в совместных учениях «Запад-2017», были подняты по тревоге и начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.

Минобороны Беларуси опровергло эту информацию. Но пресс-релиз с сайта российского ведомства не сняли, поэтому Министерство обороны Беларуси в течение дня проводило консультации с российскими коллегами по поводу данного заявления.

Вечером, после консультаций министерств двух стран, выяснилось, что российские танки будут отрабатывать программу на полигонах России.

— Когда пресс-службы министерств обороны не знают, что делают Генеральные штабы, это очень подозрительно и слишком смешно, чтобы быть правдой. Поэтому, думаю, имела место информационная атака с расчетом посмотреть, как будут реагировать западные партнеры. Возможно, они работают на будущее: чтобы понять, если такая ситуация произойдет, какая будет реакция. Это такая проверка на вшивость, — считает Александр Алесин.

Эксперт также пояснил, что, скорее всего, российские военные отрабатывали упражнение по погрузке и разгрузке танков на железнодорожный состав. А «выдвижение частей в Беларусь» — это часть легенды учений. В советское время белорусские военные такое упражнение отрабатывали следующим образом: в Марьиной Горке грузили танки и БМП, а в Борисове разгружали. Борисов при этом условно значился польским или другим западным городом.


Скриншот видео Минобороны РФ

— Я полагаю, что часть российских войск отрабатывала такое упражнение, как погрузка танков на железнодорожный транспорт и следование к месту назначения. Это очень сложное упражнение, на самом деле стрелять не так сложно, важнее погрузить и не опрокинуть эти танки. Поэтому полагаю, что, по легенде учений, эти российские танки выдвигались в Беларусь, а на самом деле ехали они на свои полигоны, как потом и подтвердило Минобороны России, — говорит Алесин. —  В Беларусь танки не могли ехать по нескольким причинам: привезти больше, чем заявлено техники, невозможно — вагоны и платформы не заказаны. Они заказываются по тендеру задолго до начала учений. Кроме того, существует железнодорожное расписание, куда заявленные вагоны надо втиснуть. Если в последний момент закажут дополнительные вагоны, этими допэшелонами будет нарушено товарное и пассажирское железнодорожное сообщение и случится коллапс.

Алесин также добавил, что, как он отмечал ранее, средства разведки, которые есть на вооружении у Запада, не позволят привезти больше заявленного количества техники в Беларусь незаметно.

Учения «Запад-2017» стартовали вчера, 14 сентября, и продлятся по 20 сентября. Всего в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

 
 
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Военный обозреватель считает, что российские военные таким образом проверяли реакцию западных партнеров на будущее.

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