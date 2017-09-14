Делегаты Орхусской конвенции: преследования в Беларуси активистов, выступающих против АЭС, незаконны

Дегегаты 6-й встречи участников Орхусской Конвенции, которая проходит в Черногории, приняли решение , в котором говорится, что преследования в Беларуси активистов, выступающих против строительства АЭС, незаконны и нарушают положение Конвенции.

Орхусская конвенция была ратифицирована Беларусью еще в 1999 году. Она подразумевает под собой доступ к информации, участие общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Во время нынешней встречи Европейская экономическая комиссия ООН рассмотрела доклад по соблюдению Беларусью принятых на себя обязательств, подготовленный Комитетом по вопросам соблюдения действующего в рамках Конвенции доступа к информации. Президиум Европейской экономической комиссии ООН по итогам доклада пришел к выводу, что преследования, запугивания, задержания и наложение штрафов на противников строительства атомной станции в Беларуси являются нарушением принятых страной обязательств.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

Нарушениями Конвенции были признаны задержания и аресты участников «Беларусской Антиядерной Кампании» (БАЯК) Ирины Сухий и Татьяны Новиковой, правозащитника Михаила Мацкевича, а также арест и высылка из страны российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, с запретом на въезд в Беларусь в течении 10 лет.

Как сообщают активисты общественного объединения «Экодом», принимающие участие в Конвенции, во время дискуссии, предшествующей вынесению решения, глава делегации Беларуси представитель Минприроды Татьяна Евдасева не возражала против признания нарушений и высказала готовность Беларуси добиваться полного соблюдения Конвенции.

Но активисты считают, что это не дает гарантий их безопасности.

«По нашему мнению, Беларусь еще далека до исполнения своих международных обязательств, и пока нет конкретных гарантий, что экологические активисты больше не будут преследоваться внутри страны, а решения, уже принятые по притеснению будут отменены», — считают активисты «Экодома».

Одна из активисток организации Татьяна Новикова во время своего выступления потребовала предпринять меры по устранению допущенных нарушений Конвенции и остановить строительство опасной атомной электростанции в Беларуси.

Кроме выявленных нарушений Комиссия также поприветствовала готовность Беларуси внять рекомендациям, а именно: принять ряд необходимых законодательных, нормативных, административных и других мер по обеспечению безопасности экологических активистов, чтобы они не подвергались наказаниям, преследованиям или притеснениям в связи с их деятельностью.