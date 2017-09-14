Лукашенко: в торговле и общепите все должно быть просто и безопасно

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в торговле, общественном питании и оказании бытовых услуг нужно снять излишнее регулирование, но сделать так, чтобы эта сфера была простой для предприятий и безопасной для потребителей.

В пятницу глава государства принял с докладом министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, с которым обсудил проект указа "О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения".

"Мы договаривались о том, что надо снять бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие работать меры: например, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как. Нужно делать это просто, но с санитарной точки зрения, организационных мер все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот вся концепция", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Он напомнил, что в августе с участием главы государства прошло совещание, на котором обсуждались меры по стимулированию деловой инициативы и рассматривался пакет документов по упрощению условий для бизнеса, который работает в сфере торговли, общепита и бытовых услуг. Тогда Лукашенко поставил задачу руководителям профильных ведомств хорошо подготовиться, чтобы суметь защитить тот или иной нормативный акт, представляя его президенту для подписания.

Лукашенко подчеркнул, что торговля, общепит и бытовые услуги особенно важны для жителей малых населенных пунктов и тех, кто живет на селе.

"Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и прежде всего в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры, которые мы будем предпринимать, должны быть обращены на этот сектор оказания услуг", — сказал Лукашенко.

Глава государства спросил, какие подходы заложены в проекте рассматриваемого указа, какие изменения вносились в него после обсуждения.

Как доложил Владимир Колтович, принятие документа вызвано необходимостью сохранить гарантированное и достойное обслуживание населения в сельской местности по качеству, цене и ассортименту. При подготовке проекта указа учитывался главный принцип — никакие, даже самые благие, цели либерализации бизнеса не могут и не должны исключить потерю контроля и управляемость в экономике.