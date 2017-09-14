|
Лукашенко проинспектирует "Запад-2017" на территории Беларуси, Путина тоже пригласили
15.09.2017 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Президент, Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в активной фазе совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Об этом
По ее словам, Александр Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Беларуси. «Пока преждевременно говорить о конкретной дате и местах посещения. Данная информация будет озвучена позже», — сказала пресс-секретарь.
Наталья Эйсмонт также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что изначально ожидалось присутствие президента Беларуси в местах проведения учения на территории России, но теперь эти планы изменились. «Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси. Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать
Она пояснила, что такое решение обусловлено прежде всего тем, что в нынешнем году основная арена действий в ходе учения, включающая восемь полигонов и участков местности, находится на территории Беларуси, именно здесь задействованы основные силы и средства, в том числе российская составляющая. «Как известно, подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем», — заявила Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь добавила, что, по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учении «Запад-2017».
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что независимо от формата участия российской стороны Александр Лукашенко однозначно будет присутствовать на учениях в Беларуси в один из предстоящих дней. «Заявления в СМИ, о которых вы говорите, мы рассматриваем исключительно как инсинуации, и нам пока не понятно, с чем они связаны», — резюмировала пресс-секретарь.
Напомним, 15 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что президент Беларуси
О том, что Путин и Лукашенко проинспектируют ход учений на одном из российских полигонов раее
Путин и Лукашенко последний раз вместе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси. Собственно, и официального приглашения главе...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии