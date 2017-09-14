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Снятие барьеров и конкуренция без потери контроля. Лукашенко и Колтович обсудили торговлю на селе
15.09.2017 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси поручил снять барьеры, тормозящие развитие бизнеса в малых городах и на селе. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая в пятницу с докладом министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.
Как сообщает пресс-служба, по требованию президента министры должны «защищать» перед главой государства готовящиеся к подписанию ключевые документы. Колтович защищал проекту указа «О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения».
«Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и прежде всего в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры, которые мы будем предпринимать, должны быть обращены на этот сектор оказания услуг. Мы договаривались о том, что надо снять бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие работать меры: например, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как. Нужно делать это просто, но с санитарной точки зрения, организационных мер все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот вся концепция», — уверен Лукашенко.
Как доложил Колтович, принятие документа вызвано необходимостью сохранить гарантированное и достойное обслуживание населения в сельской местности по качеству, цене и ассортименту. При подготовке проекта указа учитывался главный принцип — никакие, даже самые благие, цели либерализации бизнеса не могут и не должны исключить потерю контроля и управляемость в экономике.
«Данным указом предлагается механизм, который реализует задачу: конкуренция везде, где возможно, государственное регулирование там, где необходимо», — цитирует министра БЕЛТА.
Как ранее сообщалось, крупнейшие игроки ритейла готовы подключиться к развитию торговле на селе, где пока доминирует Белкоопсоюз. В сентябре президент
Ранее о
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Президент Беларуси поручил снять барьеры, тормозящие развитие бизнеса в малых городах и на селе. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая в пятницу с докладом...
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