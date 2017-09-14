Снятие барьеров и конкуренция без потери контроля. Лукашенко и Колтович обсудили торговлю на селе

Президент Беларуси поручил снять барьеры, тормозящие развитие бизнеса в малых городах и на селе. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая в пятницу с докладом министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

Как сообщает пресс-служба, по требованию президента министры должны «защищать» перед главой государства готовящиеся к подписанию ключевые документы. Колтович защищал проекту указа «О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения».

«Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и прежде всего в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры, которые мы будем предпринимать, должны быть обращены на этот сектор оказания услуг. Мы договаривались о том, что надо снять бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие работать меры: например, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как. Нужно делать это просто, но с санитарной точки зрения, организационных мер все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот вся концепция», — уверен Лукашенко.

Как доложил Колтович, принятие документа вызвано необходимостью сохранить гарантированное и достойное обслуживание населения в сельской местности по качеству, цене и ассортименту. При подготовке проекта указа учитывался главный принцип — никакие, даже самые благие, цели либерализации бизнеса не могут и не должны исключить потерю контроля и управляемость в экономике.

«Данным указом предлагается механизм, который реализует задачу: конкуренция везде, где возможно, государственное регулирование там, где необходимо», — цитирует министра БЕЛТА.

Как ранее сообщалось, крупнейшие игроки ритейла готовы подключиться к развитию торговле на селе, где пока доминирует Белкоопсоюз. В сентябре президент проводил встречу с председателем совета директоров ООО «Табак-инвест» (магазины «Корона») Павлом Топузидисом. «Меня интересует, чтобы ты очень экономично, притом оптимально, создал в одном из районов такую сеть, которая и тобой, и другими торговыми операторами будет реализовываться по всей стране», — заявил он.

Ранее о готовности работать на селе говорил генеральный директор ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт») Андрей Зубков.