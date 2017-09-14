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Семашко о предложении продавать нефтепродукты через порты РФ: Ультиматумов и шантажа нет
15.09.2017 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Россия не предпринимает попыток давить на Беларусь для изменения путей транзита белорусских нефтепродуктов в пользу российских портов, заявил вице-премьер Владимир Семашко в кулуарах ассамблеи Международного конгресса промышленников и предпринимателей, который проходит в Минске.
«Мы в апреле урегулировали все отношения по нефти до 2025 года. Нет ультиматумов и шантажа и, надеюсь, не будет. Есть предложение посмотреть пути транспортировки нефтепродуктов (через российские порты — ред). Но экономика должна быть основой всего. Пока это просто рабочее предложение», — пояснил Семашко.
Он отметил, что по газу договоренности есть только до 2019 года. Сейчас Беларусь ведет переговоры с российской стороной о том, как планируется взаимодействовать в 2020—2024 годах, «чтобы системно выйти на единую цену». Семашко добавил, что очередная встреча с российским коллегой Аркадием Дворковичем по этому вопросу запланирована на следующую неделю.
Как ранее сообщалось, в конце августа президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу
Глава РЖД Олег Белозеров тогда пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры. «По нефтеналиву мы
Кроме долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией, есть у Минска и другие аргументы, самый весомый из которых — экономическая неэффективность.
После нынешнего заявления Путина представитель Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб
Цена вопрос для Беларуси серьезная — выгода от поставки беспошлинной нефти при годовом объеме 24 млн тонн и текущих ценах составляет около 1,4 млрд долларов в год.
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Россия не предпринимает попыток давить на Беларусь для изменения путей транзита белорусских нефтепродуктов в пользу российских портов, заявил вице-премьер...
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