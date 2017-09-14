Минск готов на транзит через порты РФ, если это выгоднее хоть на копейку

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Беларусь согласится на транспортировку нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море, если это будет хотя бы немного выгоднее тех условий, на которых осуществляется их перевалка сейчас, заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.



© Sputnik/ Светлана Майорова Путин объяснил, на каких условиях в Беларусь будет поставляться нефть

Ранее РФ заявляла, что готова увязать поставки нефти в Беларусь с обязательным экспортом нефтепродуктов, вырабатываемых из этой нефти, через собственные порты на Балтике. ЖД предоставила белорусским грузоотправителям скидку в 50% к тарифам на перевозку топлива до балтийских портов РФ. Для Беларуси традиционным и оптимальным по логистике маршрутом является экспорт нефтепродуктов через порты в Литве и Латвии.

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"Мы все предложения рассматриваем. Экономика должна быть в основе всего. Если предложение будет выгодное, лучше тех, которые есть сейчас, хоть на копейку, тогда будем рассматривать серьезным образом", — заявил Семашко в пятницу журналистам в Минске.

Он напомнил, что Минск и Москва урегулировали все отношения по нефти до 2025 года. В апреле стороны подписали пакет из семи документов, который включал в себя и нефтяные соглашения. Условия по увязке объемов поставки нефти из РФ с маршрутом транспортировки нефтепродуктов в этих документах не было.

Ранее в БЖД отмечали, что пока, даже с условиями предоставленной Российскими железными дорогами скидки, имеющиеся маршруты по некоторым направлениям логистики дешевле российских. В то же время в БЖД добавляли, что, несмотря на это, внимательно смотрят на предложения российских коллег.