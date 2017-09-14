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Лукашенко против жульничества в среде налоговых консультантов
15.09.2017 15:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал создание института налоговых консультантов, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу глава государтва встретился с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко, который представил на рассмотрение проект указа "О налоговом консультировании". Документ предусматривает внедрение профессионального института посредников между бизнесом и налоговыми органами. Проект указа включен в пакет актов, которые готовятся в рамках развития предпринимательства и стимулирования деловой активности населения.
В начале встречи Лукашенко высказал настороженность в связи с данным проектом и попросил особое внимание обратить на экспертизу на предмет коррупционных рисков.
"У нас есть налоговые инспекции, которые так или иначе что-то подсказывают, консультируют. Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных, и они за это еще будут деньги брать, а потом забудут, что люди государственные, что надо на государство работать. А пойдут за деньги консультировать, еще подталкивать, проталкивать кого-то, и мы вот таким образом легализуем эту жульническую деятельность", – сказал президент.
Он отметил, что, возможно, недостаточно вник в этот вопрос, исходя из проекта указа.
"Но меня этот проект указа в целом как-то даже настораживает в том плане, получим ли мы какой-то эффект от того, что мы его вводим. А вот негативный можем получить. Поэтому хотелось, чтобы вы подробно защитили этот вопрос", – добавил президент.
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Президент одобрил создание института налоговых консультантов, но обеспокоился его коррупционными рисками.
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