ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия перечислила Беларуси госкредит в размере $700 млн

15.09.2017 15:54 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Россия перечислила Беларуси госкредит в размере 0 млн

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минфина.

В развитие договоренностей о предоставлении Беларуси в 2017 году государственного финансового кредита России, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России в апреле этого года, 30 августа в Москве было подписано соглашение между правительствами двух стран о предоставлении государственного финансового кредита на сумму $700 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены 15 сентября на счет Министерства финансов.

Как сообщалось, кредит на $700 млн выдается сроком на 10 лет. Средства будут предоставлены в российских рублях и предназначены для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами (начиная с 2018 года) - в апреле и октябре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов Беларуси, сообщили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко против жульничества в среде налоговых консультантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика