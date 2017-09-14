Сельхозпредприятия Клетчины приступили к уборке кукурузы на силос

Как и любая другая сельскохозяйственная культура, кукуруза имеет свои сроки уборки. Сентябрь – оптимальное время для заготовки зеленой массы. В настоящее время некоторые сельхозпредприятия района уже приступили к уборке кукурузы на силос. В четверг корреспонденты «ДНП» побывали в ОАО «Грицевичи» и воочию наблюдали за процессом заготовки корма, который является одним из основных питательных компонентов в рационе крупного рогатого скота. Ведь, как известно, при использовании кукурузного силоса в корме животных отмечаются хорошие привесы, а у дойного стада повышается молочная продуктивность. Вот почему убрать кукурузу как можно быстрее и без потерь – главная задача аграриев.





Эту мысль выразил исполняющий обязанности директора местного сельхозпредприятия А.В.Лептюк. Настрой нынче у молодого руководителя, который лично отслеживает процесс заготовки корма для рогатого стада предприятия, на позитиве. И тому есть определенная причина. Если в минувшем году из-за неблагоприятных погодных условий и некоторых агрономических промашек хозяйство недополучило запланированной урожайности кукурузы и по этой причине не смогло обеспечить поголовье необходимым количеством собственных кормов на год, то теперь ситуация, как говорится, под контролем. Здесь учли все технологические нюансы, закупали качественный посадочный материал зарубежной селекции, внесли необходимое количество удобрений и даже на небесную канцелярию, от капризного характера которой в сельскохозяйственной отрасли зависит очень многое, стараются не ссылаться.

– Самое главное это то, что мы пересмотрели структуру площадей, – поясняет аграрник. – Грицевичские земли считаются легкими, поэтому на определенных участках в минувшем сезоне практически 60-80% кукурузы высохло – она не набрала силы и не вышла в рост, отсюда и низкая урожайность. «Непродуктивные» территории нынче засеяли клевером и однолетними культурами для уборки на сенаж или на подкормку, а под кукурузу отвели более благоприятные почвы.



Казалось бы «мелочь», но избирательность относительно плодородия почвы с самого начала возделывания этой культуры считается главным требованием в «райдере» королевы полей, и на старое русское «авось» в сельском хозяйстве все же не стоит надеяться. Но, как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Благо, нынче усердия грицевичских аграриев уже дают неплохие плоды.

В ОАО «Грицевичи» в этом году кукуруза была посеяна на площади в почти 800 гектаров. На землях данного сельхозпредприятия она уже достигла необходимой зрелости, и скошенная зеленая масса ее имеет наибольшую ценность и питательность. На силос и зеленый корм убрано около 20% из запланированных площадей, урожайность составляет 336,2 ц/га. В первую очередь уборка идет на полях, находящихся рядом с силосными траншеями. На отвозке задействованы четыре автомобиля МАЗ-551142 и два трактора с прицепами.

То, что кукуруза здесь уродила, понятно даже несведущему в агрономии человеку – кормоуборочная техника и автомобили утопают в море высокорослой растительности. Кузов машины заполняется зеленой массой всего за полторы минуты. С поля ее отвозят в траншеи. Всего по хозяйству их 24, в этом году построили 2. Все имеют бетонированное или асфальтированное основание, прошли дезинфекцию и подготовлены к приему нового урожая. Новые траншеи, а их порядка 16, имеют вместимость от 1,5 до 2 тысяч тонн. В среднем они заполняются за 3 дня. Этот процесс непрерывный – техника работает круглосуточно в две смены. Если случаются технические неполадки, инженеры и ремонтники оперативно устраняют их прямо на месте. За действом закладки силоса пристально следят специалисты агрономической службы. Они контролируют не только сам процесс, но и оценивают качество зеленой массы. После тромбовки траншеи укрывают полимерными пленками и прижимают грузами.



В этом году в ОАО «Грицевичи» запланировано заложить на хранение не менее 1,2-годового запаса кукурузного силоса. Когда этот план удастся перевыполнить, хозяйство сможет увеличить объемы заготовки кукурузы на зерно и перейти на полное производство собственных комбикормов для нужд животноводческой отрасли. К этой цели и стремятся местные аграрии.