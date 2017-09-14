Без регистрации ИП: торты, ремонт мебели, пошив одежды и многое другое

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа, согласно которому в республике будет на 12 позиций расширен список видов деятельности, которыми граждане смогут заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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В пятницу президент встретился с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и обсудил с ним проект указа "О регулировании деятельности физлиц".В ходе встречи глава ведомства пояснил, что документ предусматривает расширение перечня видов деятельности, для которых гражданам не нужно будет регистрироваться в качестве ИП, если они платят единый налог.

Наливайко отметил, что сейчас в Беларуси насчитывается 18 видов деятельности, которыми граждане могут заниматься, заявив об этом налоговым органам и уплачивая единый налог. В частности, это торговля до пяти дней в течение месяца либо оказание каких-то простейших услуг, как то помощь в ведении сельского хозяйства.

По словам Наливайко, этот перечень предлагается дополнить еще 12 видами.

"Считаю, что это то направление, по которому надо идти с точки зрения выведения бизнеса из тени. Не исключено, что этот перечень будет расширяться. То, что он не закрытый – это точно", – сказал министр.

В частности, по данным Sputnik, в данный перечень будут внесены такие виды деятельности, как изготовление и продажа кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц (пока неясно, идет ли речь о сдаче жилья на сутки или о хостелах – Sputnik), ремонт по заказам граждан мебели, часов и обуви, пошив одежды, настройка музыкальных инструментов, пилка дров, кладка печей и каминов, выполнение отделочных работ, а также услуги по ремонту и настройке компьютеров.

Кроме того, не нужно будет регистрироваться в качестве ИП, если гражданин занимается проектированием дизайна помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, оказанием парикмахерских и косметических услуг.