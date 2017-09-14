Счастливая пятница: российский кредит поступил в Беларусь

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Средства российского кредита в размере 700 миллионов долларов поступили в пятницу в Беларусь, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.



© Sputnik/ Владимир Трефилов Плюс к госдолгу: Россия даст Беларуси кредит для выплаты кредитов

Беларусь и РФ 30 августа в Москве подписали соглашение между правительствами двух государств, согласно которому Россия предоставит Беларуси государственный финансовый кредит на срок 10 лет на сумму 700 миллионов долларов в эквиваленте.

"Средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет министерства финансов 15 сентября", — сообщили в Минфине.

Ранее в ведомстве отмечали, что ожидают поступления российского кредита до конца сентября этого года.

Согласно межправсоглашению, которое было опубликовано российским правительством, кредит Беларуси выделяется на 10 лет под ставку LIBOR для шестимесячных депозитов плюс 1,45 %.

Целью предоставления кредита является "погашение и обслуживание в 2017 году государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией". Условием предоставления кредита является погашение Беларусью процентов и основного долга по ранее предоставленным кредитам РФ, а также кредитам ЕФСР.

Погашение кредита начинается с 15 апреля 2018 года. Деньги по нему выплачиваются два раза в год 15 апреля и 15 октября. Если Беларусь просрочит платежи, то на задолженность будут начисляться проценты по ставке, увеличенной в 1,5 раза.