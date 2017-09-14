Суд Советского района Минска арестовал Владимира Некляева на 7 суток за участие в акции оппозиции «За мирную Беларусь», которая прошла в Минске 8 сентября. Об этом сообщает « Радыё Свабода ».



Владимир Некляев во время акции «За мирную Беларусь». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На звонки TUT.BY политик не отвечал с середины дня. По сообщению «Радыё Свабода» в суд политика привезли сотрудники милиции в штатском.

Первые штрафы и повестки участники акции оппозиции «За мирную Беларусь» начали получать два дня назад. Суд Ленинского района Могилева оштрафовал на 20 базовых величин активиста оргкомитета Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» Станислава Павлинковича. Повестки явиться в РУВД получили активисты Леонид Кулаков, Грета Соболевская, а также один из лидеров акции Павел Северинец.

Повестка Северинцу пришла на домашний адрес родителей в Витебске. Ехать туда политик не планирует.

Организатор акции Николай Статкевич, как отметила его супруга Марина Адамович, повестки не получает никогда.