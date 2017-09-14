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Некляев получил 7 суток ареста за участие в акции против учений "Запад-2017"
15.09.2017 16:26 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Советского района Минска арестовал Владимира Некляева на 7 суток за участие в акции оппозиции «За мирную Беларусь», которая прошла в Минске 8 сентября. Об этом сообщает «
На звонки TUT.BY политик не отвечал с середины дня. По сообщению «Радыё Свабода» в суд политика привезли сотрудники милиции в штатском.
Первые штрафы и повестки участники акции оппозиции «За мирную Беларусь»
Повестка Северинцу пришла на домашний адрес родителей в Витебске. Ехать туда политик не планирует.
Организатор акции Николай Статкевич, как отметила его супруга Марина Адамович, повестки не получает никогда.
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Суды продолжают выносить административные наказания участникам несанкционированной акции в центре Минска.
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