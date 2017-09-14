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Минск получил из Москвы кредит на 700 млн долларов
15.09.2017 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов Беларуси. Об этом сегодня
В развитие договоренностей о предоставлении Беларуси в 2017 г. государственного финансового кредита Российской Федерацией, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России в апреле текущего года, 30 августа в Москве было подписано Соглашение между правительством двух стран о предоставлении госкредита на срок 10 лет на сумму 700 млн долларов в эквиваленте, говорится в сообщении. Средства в полном объеме зачислены 15 сентября на счет Министерства финансов.
Средства будут предоставлены в российских рублях и предназначены для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученным займам.
Кредит белорусской стороне предоставляется под ставку LIBOR для 6-месячных депозитов +1,45%. Сейчас это около 3%. Исполнение долговых обязательств начинается 15 апреля 2018 года. Беларусь должна возвращать часть средств два раза в год — 15 апреля и 15 октября. В случае просрочки начисленные проценты на задолженность будут увеличиваться в 1,5 раза.
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Кредит белорусской стороне предоставляется под ставку LIBOR для 6-месячных депозитов + 1,45%. Сейчас это около 3%. В случае просрочки начисленные проценты на...
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