Минск получил из Москвы кредит на 700 млн долларов

Средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов Беларуси. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минфина.

В развитие договоренностей о предоставлении Беларуси в 2017 г. государственного финансового кредита Российской Федерацией, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России в апреле текущего года, 30 августа в Москве было подписано Соглашение между правительством двух стран о предоставлении госкредита на срок 10 лет на сумму 700 млн долларов в эквиваленте, говорится в сообщении. Средства в полном объеме зачислены 15 сентября на счет Министерства финансов.

Средства будут предоставлены в российских рублях и предназначены для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученным займам.

Кредит белорусской стороне предоставляется под ставку LIBOR для 6-месячных депозитов +1,45%. Сейчас это около 3%. Исполнение долговых обязательств начинается 15 апреля 2018 года. Беларусь должна возвращать часть средств два раза в год — 15 апреля и 15 октября. В случае просрочки начисленные проценты на задолженность будут увеличиваться в 1,5 раза.