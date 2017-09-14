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Производство двигателей будет налажено на площадке нового завода "БелДжи"

15.09.2017 17:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Производство двигателей будет налажено на площадке нового завода "БелДжи"
Виталий Вовк

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство двигателей будет налажено на площадке нового завода "БелДжи", сообщил министр промышленности Виталий Вовк во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Мы заключили соглашение с "Джили", что на площадке "БелДжи" будем производить двигатели. Кроме того, планируем заниматься производством систем выхлопа, тех же сидений, аккумуляторов и других деталей. Все это будет производиться как на существующих, так и на новых производствах", - сказал Виталий Вовк.

В целом, по словам министра, завод "БелДжи" открывает для Беларуси новую отрасль - легковое автомобилестроение, что потянет за собой развитие и других компетенций. В конечном итоге надо будет заниматься и лакокрасочными материалами, и новыми горюче-смазочными материалами. Не секрет, что одно рабочее место в машиностроении дает от 7 до 12 рабочих мест в других отраслях. Это драйвер, который позволяет загрузить очень много отраслей.

На первом этапе на "БелДжи" планируется выпускать 60 тыс. автомобилей в год. "Компания готова рассматривать расширение производства до 120 тыс. Вот это уже будет средней руки завод", - отметил Виталий Вовк. В следующем году необходимо достичь локализации не менее 50%.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство двигателей будет налажено на площадке нового завода "БелДжи", сообщил министр промышленности Виталий Вовк во время...

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