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Российский кредит в $700 млн поступил в Беларусь в полном объеме
15.09.2017 17:04 — Новости Экономики | БДГ
Информация об этом опубликована на официальном сайте Минфина Беларуси.
Отметим, что все процедуры, предшествующие выплате кредита белорусскому Минфину, прошли достаточно быстро и без заминок.
«15 сентября 2017 г. средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов», – сообщается на
Напомним, что 22 августа российское правительство
Соглашение смежду правительствами двумя стран о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита было подписано 30 августа в Москве. Постановление белорусского Совмина №672 было подписано 5 сентября, а
На официальном
Из документа следует, что российское правительство предоставляет правительству Беларуси $700 млн США. Срок погашения данного кредита – 10 лет, определена также ставка – это ставка LIBOR для шестимесячных депозитов + 1,45 % (на Лондонском межбанковском рынке).
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Информация об этом опубликована на официальном сайте Минфина Беларуси. Отметим, что все процедуры, предшествующие выплате кредита белорусскому Минфину, прошли...
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