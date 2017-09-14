Российский кредит в $700 млн поступил в Беларусь в полном объеме

Информация об этом опубликована на официальном сайте Минфина Беларуси.

Отметим, что все процедуры, предшествующие выплате кредита белорусскому Минфину, прошли достаточно быстро и без заминок.

«15 сентября 2017 г. средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов», – сообщается на портале министерства финансов.

Напомним, что 22 августа российское правительство одобрило выделение Беларуси кредита в 700 млн долларов для того, чтобы наша страна могла рассчитаться с Россией по старым долгам.

Соглашение смежду правительствами двумя стран о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита было подписано 30 августа в Москве. Постановление белорусского Совмина №672 было подписано 5 сентября, а утверждено – 7 сентября.

На официальном интернет-портале правовой информации России соглашение о предоставлении кредита Беларуси в 700 млн долларов было опубликовано 13 сентября.

Из документа следует, что российское правительство предоставляет правительству Беларуси $700 млн США. Срок погашения данного кредита – 10 лет, определена также ставка – это ставка LIBOR для шестимесячных депозитов + 1,45 % (на Лондонском межбанковском рынке).