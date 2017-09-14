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Производство электромобилей может быть налажено на новом заводе "БелДжи" в 2019 году

15.09.2017 17:24 — Новости Экономики | БелТА  
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Производство электромобилей может быть налажено на новом заводе "БелДжи" в 2019 году
Виталий Вовк

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство электромобилей может быть налажено на новом заводе "БелДжи" в 2019 году, сообщил сегодня министр промышленности Виталий Вовк во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"У компании "Джили" есть электромобиль. Уже согласовано, что с 2019 года мы сможем на нашем заводе их собирать - до 5 тыс. единиц. Но нужна будет локализация. Наработки, которые есть у наших предприятий частной и государственной формы собственности, мы должны будем показать "Джили", получить подтверждение, что они могут ставиться на их автомобиль", - сказал Виталий Вовк.

Он подчеркнул, что весь мир движется в направлении развития электроприводов. "Но главная задача - создать источник энергии. Это могут быть аккумуляторы, накопители. Здесь мы рассчитываем на науку, академические институты", - отметил министр.

Не менее важно иметь развитую инфраструктуру для клиентов, которые купили электромобиль. "Пока есть определенные проблемы с тем, чтобы установить заправки. Уже сейчас есть и частные, и государственные производители, которые сделали конструкцию заправок. А вот как ее разместить, как согласовать проект размещения, как платить? Это ж не бесплатная энергия, тариф нужно установить", - сказал он.

Кроме того, не нужно забывать об утилизации, считает министр. "Из Европы, Америки приедут автомобили с батареями, кто-то будет покупать новые, потому что срок службы будет выходить. А как утилизировать эти батареи? Поэтому мы должны разработать комплексную программу, Президент поставил такую задачу, надо учесть все", - заявил Виталий Вовк.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство электромобилей может быть налажено на новом заводе "БелДжи" в 2019 году, сообщил сегодня министр промышленности Виталий...

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