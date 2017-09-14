За 8 месяцев белорусская экономика почти выполнила годовой прогноз

Согласно первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе — августе 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,6% и в текущих ценах составил 66,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП составил 107,8%.

Таким образом уже шестой месяц кряду белорусская экономика после двухлетней рецессии показывает положительную динамику. Напомним, ВВП Беларуси в первом квартале увеличился на 0,3%, за пять месяцев прирост был 0,9%, за полугодие — плюс1%.

Работа промышленности, восстановление российской экономики наряду с урегулированием нефтегазового конфликта позволили экономике Беларуси выйти на минимальный рост.

Власти Беларуси прогнозировали по итогам 2017 года рост валового внутреннего продукта на 1,7%.

Нынешние положительные тенденции позволили правительству страны поставить на 2018 год более амбициозные задачи. Прогноз роста ВВП — на 3,4% . Таких темпов роста не было последние несколько лет, основными драйверами будут промышленный сектор, агропромышленный комплекс и строительство.