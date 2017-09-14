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За 8 месяцев белорусская экономика почти выполнила годовой прогноз
15.09.2017 17:46 — Новости Экономики | Tut.by
Согласно первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе — августе 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,6% и в текущих ценах составил 66,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП составил 107,8%.
Таким образом уже шестой месяц кряду белорусская экономика после двухлетней рецессии
Работа промышленности, восстановление российской экономики наряду с урегулированием нефтегазового конфликта позволили экономике Беларуси выйти на минимальный рост.
Власти Беларуси прогнозировали по итогам 2017 года рост валового внутреннего продукта на 1,7%.
Нынешние положительные тенденции позволили правительству страны поставить на 2018 год более амбициозные задачи. Прогноз роста ВВП —
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Согласно первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе - августе 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,6% и в текущих...
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