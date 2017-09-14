Руководство «Торгового дома «БМЗ-Балтия» направило в Беларусь начисленные себе бонусы по итогам работы за 2016 год. Эту информацию TUT.BY подтвердили два информированных источника.

«После появления информации [в прессе] этим вопросом заинтересовались компетентные органы. В итоге бонусы, которые были начислены руководству торгового дома БМЗ в Литве, возвращены в Беларусь. Точнее они были направлены на поддержку хоккейного клуба ["Металлург"] из Жлобина», — сказал собеседник. «Эти цифры резали глаз на фоне не совсем благополучной финансовой ситуации на металлургическом заводе. Поэтому были даны поручения разобраться в ситуации. В итоге довольно оперативно деньги были направлены на поддержку хоккейной команды», — добавил он.

Напомним, в июне агентство DELFI со ссылкой на данные SODRA (фонда социального страхования) сообщило о том, что в мае компания «БМЗ-Балтия» показала самый высокий показатель в Литве по средней зарплате. Средняя зарплата («на бумаге») восьми сотрудников составила 28 490 евро. Тогда же директор «БМЗ-Балтия» Артурас Гаведас пояснил TUT.BY, что «сумма, которая приводится в сообщении, — результат выплаты всех предусмотренных по итогам работы за 2016 год бонусов». «За прошедший год наш торговый дом занял второе место среди субъектов товаропроводящей сети БМЗ по объемам реализации металлопродукции Белорусского металлургического завода как в натуральном, так и в денежном выражении», — пояснил он. Реальная средняя зарплата сотрудников BMZ Baltija составляет 2573 евро без вычета налогов.

Совместное предприятие «Торговый дом «БМЗ-Балтия» было создано в 2008 году. Офис расположен в Шауляе. Как сказано на сайте организации, компания является официальным представителем ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Она поставляет металлопродукцию в Литву, Эстонию, Латвию, Великобританию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Данию и Германию. Торговый дом реализует оптом строительную арматуру, проволоку, бесшовные трубы и другую продукцию белорусского холдинга. Основная деятельность «БМЗ-Балтия» — оптовая торговля строительной арматурой, проволокой, бесшовными трубами и другими видами продукции.