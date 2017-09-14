|
Руководство "БМЗ-Балтии" вернуло начисленные бонусы в Беларусь
15.09.2017 18:08 — Новости Экономики | Tut.by
Руководство «Торгового дома «БМЗ-Балтия» направило в Беларусь начисленные себе бонусы по итогам работы за 2016 год. Эту информацию TUT.BY подтвердили два информированных источника.
«После появления информации [в прессе] этим вопросом заинтересовались компетентные органы. В итоге бонусы, которые были начислены руководству торгового дома БМЗ в Литве, возвращены в Беларусь. Точнее они были направлены на поддержку хоккейного клуба ["Металлург"] из Жлобина», — сказал собеседник. «Эти цифры резали глаз на фоне не совсем благополучной финансовой ситуации на металлургическом заводе. Поэтому были даны поручения разобраться в ситуации. В итоге довольно оперативно деньги были направлены на поддержку хоккейной команды», — добавил он.
Напомним, в июне агентство DELFI со ссылкой на данные SODRA (фонда социального страхования) сообщило о том, что в мае компания «БМЗ-Балтия» показала самый высокий показатель в Литве по средней зарплате. Средняя зарплата («на бумаге») восьми сотрудников составила 28 490 евро. Тогда же директор «БМЗ-Балтия» Артурас Гаведас
Совместное предприятие «Торговый дом «БМЗ-Балтия» было создано в 2008 году. Офис расположен в Шауляе. Как сказано на сайте организации, компания является официальным представителем ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Она поставляет металлопродукцию в Литву, Эстонию, Латвию, Великобританию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Данию и Германию. Торговый дом реализует оптом строительную арматуру, проволоку, бесшовные трубы и другую продукцию белорусского холдинга. Основная деятельность «БМЗ-Балтия» — оптовая торговля строительной арматурой, проволокой, бесшовными трубами и другими видами продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После появления информации в прессе этим вопросом заинтересовались компетентные органы. В итоге бонусы были направлены на поддержку хоккейного клуба "Металлург"...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии